Kurzprofil Evonik Industries AG:



Evonik (ISIN: DE000EVNK013, WKN: EVNK01, Ticker-Symbol: EVK, NASDAQ OTC-Symbol: EVKIF) ist ein weltweit führendes Unternehmen der Spezialchemie. Der Konzern ist in über 100 Ländern aktiv und erwirtschaftete 2019 einen Umsatz von13,1 Mrd. Euro und einen Gewinn (bereinigtes EBITDA) von 2,15 Mrd. Euro. Dabei geht Evonik weit über die Chemie hinaus, um den Kunden innovative, wertbringende und nachhaltige Lösungen zu schaffen. Mehr als 32.000 Mitarbeitern verbindet dabei ein gemeinsamer Antrieb: "Wir wollen das Leben besser machen, Tag für Tag." (11.03.2021/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Evonik: Die Aussichten sind vielsprechend, die Aktie aber bereits gut gelaufen - AktienanalyseWie bei vielen anderen Unternehmen hat die Corona-Krise auch beim Spezialchemiekonzern Evonik (ISIN: DE000EVNK013, WKN: EVNK01, Ticker-Symbol: EVK, NASDAQ OTC-Symbol: EVKIF) deutliche Spuren hinterlassen, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Der Konzernumsatz sei 2020 um sieben Prozent auf 12,2 Mrd. Euro gefallen. Das operative Ergebnis sei um elf Prozent auf 1,91 Mrd. Euro gesunken. Unter dem Strich sei ein Gewinn von 465 Mio. Euro geblieben. 2019 habe er 2,1 Mrd. Euro betragen. Die Konzernspitze habe sich mit dem Erreichten dennoch zufrieden gezeigt. "In der Krise hat sich unsere Transformation hin zu mehr Spezialchemie ausbezahlt", habe Evonik-Chef Christian Kullmann laut Mitteilung befunden. "Wir sind mitten in diesem Transformationsprozess, den wir konsequent weiter vorantreiben und der uns 2021 und darüber hinaus neues Wachstum bescheren wird." Konkret kalkuliere Kullmann für 2021 mit einem Umsatz zwischen zwölf und 14 Mrd. Euro sowie mit einem bereinigten EBITDA in Höhe von 2,0 bis 2,3 Mrd. Euro - mindestens 550 Mio. Euro davon sollten bereits im ersten Quartal realisiert werden.Auch der Free Cashflow solle nach dem kräftigen Zuwachs im vergangenen Jahr auf 780 Mio. Euro weiter "deutlich" steigen. Zudem sollten Anleger eine stabile Dividende von 1,15 Euro je Aktie erhalten. Eigentlich gute Nachrichten. Anleger hätten zunächst dennoch zögerlich reagiert - ein erster Hinweis darauf, dass die sich verbessernden Aussichten mit dem kräftigen Kursanstieg in den vergangenen Monaten bereits zum Großteil eingepreist worden seien. Auch Analysten sähen die Aktie im Schnitt auf dem gegenwärtigen Niveau im Großen und Ganzen bereits fair bewertet.Anleger sind daher nicht schlecht beraten, bestehende Long-Positionen gegen Seitwärtsprodukte auszutauschen, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 09/2021)Börsenplätze Evonik-Aktie: