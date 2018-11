Xetra-Aktienkurs Evonik-Aktie:

27,46 EUR +1,52% (07.11.2018, 09:54)



Tradegate-Aktienkurs Evonik-Aktie:

27,45 EUR +0,33% (07.11.2018, 10:08)



ISIN Evonik-Aktie:

DE000EVNK013



WKN Evonik-Aktie:

EVNK01



Ticker-Symbol Evonik-Aktie:

EVK



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Evonik-Aktie:

EVKIF



Kurzprofil Evonik Industries AG:



Evonik (ISIN: DE000EVNK013, WKN: EVNK01, Ticker-Symbol: EVK, Nasdaq OTC-Symbol: EVKIF) ist eines der weltweit führenden Unternehmen der Spezialchemie. Der Fokus auf attraktive Geschäfte der Spezialchemie, kundennahe Innovationskraft und eine vertrauensvolle und ergebnisorientierte Unternehmenskultur stehen im Mittelpunkt der Unternehmensstrategie. Sie sind die Hebel für profitables Wachstum und eine nachhaltige Steigerung des Unternehmenswerts. Evonik ist mit mehr als 36.000 Mitarbeitern in über 100 Ländern der Welt aktiv und profitiert besonders von seiner Kundennähe und seinen führenden Marktpositionen. Im Geschäftsjahr 2017 erwirtschaftete das Unternehmen bei einem Umsatz von 14,4 Mrd. Euro einen Gewinn (bereinigtes EBITDA) von 2,36 Mrd. Euro. (07.11.2018/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Evonik-Aktienanalyse von Analyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des Spezialchemiekonzerns Evonik Industries AG (ISIN: DE000EVNK013, WKN: EVNK01, Ticker-Symbol: EVK, Nasdaq OTC-Symbol: EVKIF).Die Q3-Zahlen hätten sowohl die Analysten-Prognosen als auch den Marktkonsens übertroffen. Das organische Wachstum habe sich zwar beschleunigt, dies sei jedoch nur auf Preiseffekte zurückzuführen (Absatz: -1% y/y). Die bereinigte EBITDA-Marge habe nur leicht (+0,2 Prozentpunkte y/y) verbessert werden können. Der freie Cashflow sei zwar positiv, aber rückläufig gewesen. Der bestätigte Ausblick für 2018 sei mehrheitlich und für die wichtigsten Kenngrößen (Umsatz, bereinigtes EBITDA, freier Cashflow) bestätigt worden (Ausnahmen: Steuerquote, Finanzergebnis).Der Analyst sehe hier den Konzern auf Kurs. Die Konjunktur-Frühindikatoren (für die OECD) würden eine Wachstumsverlangsamung signalisieren. Jüngst deute auch das US-Chemiebarometer eine Dynamikverringerung an. Er rechne für 2019e mit einer rückläufigen Ergebnisentwicklung. Für das Methacrylatgeschäft solle in Q1 2019 ein Käufer präsentiert werden. Der Mehrheitsaktionär RAG habe sich letztlich von Evonik-Aktien getrennt und eine weitere potenzielle Anteilsreduzierung (weitere Umtauschanleihe emittiert) angestoßen.Unter Berücksichtigung der Gemengelage lautet das Votum für die Evonik-Aktie weiterhin "halten", so Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research. Das Kursziel sei von 34,00 auf 31,00 Euro gesenkt worden. (Analyse vom 07.11.2018)Börsenplätze Evonik-Aktie: