Tradegate-Aktienkurs Evonik-Aktie:

30,03 EUR -0,20% (26.03.2021, 08:54)



ISIN Evonik-Aktie:

DE000EVNK013



WKN Evonik-Aktie:

EVNK01



Ticker-Symbol Evonik-Aktie:

EVK



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Evonik-Aktie:

EVKIF



Kurzprofil Evonik Industries AG:



Evonik (ISIN: DE000EVNK013, WKN: EVNK01, Ticker-Symbol: EVK, Nasdaq OTC-Symbol: EVKIF) ist ein weltweit führendes Unternehmen der Spezialchemie. Der Konzern ist in über 100 Ländern aktiv und erwirtschaftete 2019 einen Umsatz von13,1 Mrd. Euro und einen Gewinn (bereinigtes EBITDA) von 2,15 Mrd. Euro. Dabei geht Evonik weit über die Chemie hinaus, um den Kunden innovative, wertbringende und nachhaltige Lösungen zu schaffen. Mehr als 32.000 Mitarbeitern verbindet dabei ein gemeinsamer Antrieb: "Wir wollen das Leben besser machen, Tag für Tag. (26.03.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Paris (www.aktiencheck.de) - Evonik-Aktie weiterhin dynamisch - ChartanalyseEinen sehr starken Eindruck macht momentan die Evonik-Aktie (ISIN: DE000EVNK013, WKN: EVNK01, Ticker-Symbol: EVK, Nasdaq OTC-Symbol: EVKIF), wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.In ihrem schon sehr gut laufenden Bullenmarkt sei auch die jüngste Konsolidierung relativ klein ausgefallen. Bereits ab ca. 29 EUR habe sich in dieser Woche mehrfach Kaufinteresse gezeigt. Nach ein paar Tagen Tauziehen zwischen Bullen und Bären scheinen sich nun die Käufer durchgesetzt zu haben, so die BNP Paribas. Am Mittwoch sei die Aktie dynamisch angestiegen und auch gestern habe ein kurzfristig neues Hoch erreicht werden können. Es sehe so aus, als gehe der Aufwärtstrend weiter.Der Aufwärtstrend in der Evonik-Aktie präsentiere sich weiterhin hochgradig dynamisch. Wenn man einmal von den kleinen Widerständen am bisherigen Hoch bei 30,34 EUR absehe, stelle sich den Bullen sogar erst wieder im Bereich von knapp 33 EUR ein Widerstand entgegen. Dies wäre ein übergeordnetes Ziel im laufenden Aufwärtstrend. Um dieses Ziel abzuarbeiten, stünden den Käufern gleich mehrere Unterstützungen zur Verfügung. Intraday wäre es der Bereich um 29,50 EUR, gefolgt von der Unterstützung bis hin zu ca. 28,45 EUR. Darunter würde sich das Chartbild jedoch deutlich eintrüben. (Analyse vom 26.03.2021)Börsenplätze Evonik-Aktie:Xetra-Aktienkurs Evonik-Aktie:29,98 EUR +0,37% (25.03.2021, 17:35)