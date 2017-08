Tradegate-Aktienkurs Evonik-Aktie:

Evonik (ISIN: DE000EVNK013, WKN: EVNK01, Ticker-Symbol: EVK, Nasdaq OTC-Symbol: EVKIF), der kreative Industriekonzern aus Deutschland, ist eines der weltweit führenden Unternehmen der Spezialchemie. Profitables Wachstum und eine nachhaltige Steigerung des Unternehmenswertes stehen im Mittelpunkt der Unternehmensstrategie. Evonik ist mit rund 35.000 Mitarbeitern in mehr als 100 Ländern der Welt aktiv und profitiert besonders von seiner Innovationskraft und seinen integrierten Technologieplattformen. Im Geschäftsjahr 2016 erwirtschaftete das Unternehmen bei einem Umsatz von 12,7 Mrd. Euro einen Gewinn (bereinigtes EBITDA) von 2,165 Mrd. Euro. (17.08.2017/ac/a/d)





Hannover (www.aktiencheck.de) - Evonik-Aktienanalyse von Analyst Thorsten Strauß von der NORD LB:Thorsten Strauß, Analyst der NORD LB, hält in einer aktuellen Aktienanalyse nach Q2-Zahlen an seinem bisherigen Anlagevotum für die Aktie des Spezialchemiekonzerns Evonik Industries AG (ISIN: DE000EVNK013, WKN: EVNK01, Ticker-Symbol: EVK, Nasdaq OTC-Symbol: EVKIF) fest.Mit den Zahlen für das zweite Quartal 2017 habe der Essener Konzern im Rahmen der Markterwartungen gelegen, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Obwohl der Zwischenbericht eine insgesamt solide Geschäftsentwicklung widergespiegelt habe, habe er dem Kurs der Evonik-Aktie keine Impulse verleihen können. Für die verhaltene Börsenreaktion dürfte insbesondere verantwortlich sein, dass der Spezialchemiekonzern v.a. durch Zukäufe gewachsen sei, und dass der Ausblick für das Gesamtjahr lediglich bestätigt worden sei. Es sollte aber bei der Guidance zu einer Anpassung nach oben kommen, wenn die Übernahme des Silica-Geschäfts von JM Huber für 630 Mio. USD plangemäß im zweiten Halbjahr abgeschlossen werden könne. Zudem sollte die Ergebnisbelastung bei Futtermittelzusatzstoffen, die aus Preisrückgängen gegenüber dem insbesondere Anfang 2016ungewöhnlich hohen Vergleichsniveau resultiere, im weiteren Jahresverlauf nachlassen.Thorsten Strauß, Analyst der NORD LB, hat in einer aktuellen Aktienanalyse die Halteempfehlung für die Evonik-Aktie mit einem unveränderten Kursziel von 30 Euro bestätigt. (Analyse vom 17.08.2017)Xetra-Aktienkurs Evonik-Aktie:27,525 EUR +0,27% (17.08.2017, 14:55)