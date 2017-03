Tradegate-Aktienkurs Evonik-Aktie:

29,449 EUR +0,25% (10.03.2017, 09:54)



ISIN Evonik-Aktie:

DE000EVNK013



WKN Evonik-Aktie:

EVNK01



Ticker-Symbol Evonik-Aktie:

EVK



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Evonik-Aktie:

EVKIF



Kurzprofil Evonik Industries AG:



Evonik (ISIN: DE000EVNK013, WKN: EVNK01, Ticker-Symbol: EVK, Nasdaq OTC-Symbol: EVKIF), der kreative Industriekonzern aus Deutschland, ist eines der weltweit führenden Unternehmen der Spezialchemie. Profitables Wachstum und eine nachhaltige Steigerung des Unternehmenswertes stehen im Mittelpunkt der Unternehmensstrategie. Evonik ist mit rund 35.000 Mitarbeitern in mehr als 100 Ländern der Welt aktiv und profitiert besonders von seiner Innovationskraft und seinen integrierten Technologieplattformen. Im Geschäftsjahr 2016 erwirtschaftete das Unternehmen bei einem Umsatz von 12,7 Mrd. Euro einen Gewinn (bereinigtes EBITDA) von 2,165 Mrd. Euro. (10.03.2017/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Evonik-Aktie: Aufwärtspotenzial scheint begrenzt - AktienanalyseDer Spezialchemiekonzern Evonik (ISIN: DE000EVNK013, WKN: EVNK01, Ticker-Symbol: EVK, Nasdaq OTC-Symbol: EVKIF) hat im abgelaufenen Geschäftsjahr deutlich weniger verdient, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Der Gewinn sei um 15 Prozent auf 844 Mio. Euro gesunken. Auch umsatzseitig habe es einen Dämpfer gegeben. Wegen niedrigerer Preise bei Kernprodukten seien die Einnahmen um sechs Prozent auf 12,7 Mrd. Euro zurückgegangen. Und zumindest kurzfristig sei keine Besserung in Sicht: Evonik rechne bei den Verkaufspreisen über das gesamte Produktportfolio im laufenden Jahr mit einem leichten Rückgang.Dank der jüngsten Zukäufe stelle der Konzern für 2017 dennoch eine Steigerung von Umsatz und operativem Ergebnis in Aussicht. Das bereinigte EBITDA werde voraussichtlich zwischen 2,2 und 2,4 Mrd. Euro liegen, hätten die Essener mitgeteilt. Dabei solle das Spezialadditiv-Geschäft von Air Products mit einem Umsatz von etwa einer Mrd. Euro ein operatives Ergebnis von 250 Mio. Euro beisteuern. Und Evonik lasse die Fühler weiter ausgestreckt. Denn klar sei: Ohne weitere Zukäufe seien die im Jahr 2013 ausgegebenen Wachstumsziele nicht zu schaffen. Danach sollten der Umsatz im Jahr 2018 auf 18 Mrd. Euro und der bereinigte Betriebsgewinn auf drei Mrd. Euro steigen. Noch-Evonik-Vorstandschef Klaus Engel sei sich daher sicher, dass sein Nachfolger "noch etwas kaufen wird".Börsenplätze Evonik-Aktie:Xetra-Aktienkurs Evonik-Aktie:29,425 EUR +0,48% (10.03.2017, 09:41)