"Für jedes der fünf Themen haben wir ein Research-Team gegründet, das über traditionelle Sektor-Barrieren hinaus denkt - und damit effektiv zu neuen Anlageideen beiträgt", erläutere Hargraves.



So decke das Research zu "Alterung und Lifestyle" alle Arten von Unternehmen ab, die den Auswirkungen der demografischen Alterung gerecht würden. Dazu würden Hersteller von Produkten für eine wohlhabende ältere Bevölkerung zählen, die einen immer größeren Anteil der Konsumausgaben ausmachen würden. Aber auch Finanzunternehmen, die Millennials beim Aufbau ihrer Altersvorsorge unterstützen würden oder Immobilienfirmen, die sich auf Altersheime oder Krankenhauseinrichtungen spezialisieren würden, würden mit einbezogen.



"Wandel der Gesellschaft" beschäftige sich mit Unternehmen, die sich auf die veränderten Konsumgewohnheiten von Gesellschaften in Grenz-, Schwellen- und Industrieländern konzentrieren würden. Der Fokus liege hier auf dem Gesundheitswesen, sauberen Technologieunternehmen und Infrastrukturprojekten.



Der facettenreiche Ansatz von Evolving Economy ziele darauf ab, Anlegern ein vollständig diversifiziertes und quantifizierbares Engagement für Wachstumschancen in einer sich stetig weiterentwickelnden Wirtschaft zu bieten.



"Mithilfe unserer thematischen Exposure-Datenbank können wir das unterschiedliche Engagement der Unternehmen in Bezug auf jedes unserer fünf Themen quantifizieren. Unser Anlageuniversum umfasst dabei ungefähr 11.000 Unternehmen, 100 Unterthemen und 1.400 Teilbranchen," erläutere Hargraves.



AXA IM investiere dabei in Unternehmen, die in jedem der genannten Bereiche strukturelles Wachstum aufweisen und Investoren langfristig attraktive Erträge böten. "In dieser Hinsicht bleiben wir unserer fundamentalen Bottom-up-Akienanalyse bei Framlington Equities treu. Wir achten auf Details wie Renditen auf investiertes Kapital und freie Cashflow-Generierung, um nachhaltig langfristige Wachstumsergebnisse zu erzielen", erkläre Hargraves. Die Herausforderung für die künftige Bewertung von Unternehmen läge darin, einen multidisziplinären und kollaborativen Bezug auf das Branchenwissen zu nehmen.



"Sowohl Gesellschaft als auch Unternehmen werden sich den kommenden Jahrzehnten weiter entwickeln. Wir glauben, dass wir mit dem Evolving-Economy-Ansatz die besten langfristigen Aktienoptionen identifizieren können - unabhängig davon, wie Unternehmen geografisch oder aus der Sektorperspektive definiert werden", schließe Hargraves. (09.03.2018/ac/a/m)





