Tradegate-Aktienkurs Evolva Holding-Aktie:

0,684 EUR +17,53% (03.04.2017, 09:18)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Evolva Holding-Aktie:

CHF 0,72 10,77% (03.04.2017, 09:21)



ISIN Evolva Holding-Aktie:

CH0021218067



WKN Evolva Holding-Aktie:

A0EAKH



Ticker-Symbol Evolva Holding-Aktie:

ADF



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol Evolva Holding-Aktie:

EVE



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Evolva Holding-Aktie:

ELVAF



Kurzprofil Evolva Holding SA:



Evolva Holding (ISIN: CH0021218067, WKN: A0EAKH, Ticker-Symbol: ADF, SIX Swiss Ex: EVE, Nasdaq OTC-Symbol: ELVAF) ist ein international tätiges biopharmazeutisches Unternehmen mit Hauptsitz in Reinach b/Basel, Schweiz. Evolva Holding ist in der Entwicklung von Inhaltstoffen für Gesundheits- und Wellnessprodukte und Nahrungsmittel einschließlich Stevia, Vanille, Safran und Resveratrol sowie für die Pharmazie aktiv. Das Unternehmen setzt dabei biosynthetische und evolutionäre Technologien ein, um niedermolekulare Verbindungen und deren Produktionswege künstlich herzustellen und zu optimieren. (03.04.2017/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - Evolva Holding-Aktienanalyse von Aktienanalystin Carla Bänziger von Vontobel Research:Carla Bänziger, Aktienanalystin von Vontobel Research, nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Evolva Holding-Aktie (ISIN: CH0021218067, WKN: A0EAKH, Ticker-Symbol: ADF, SIX Swiss Ex: EVE, Nasdaq OTC-Symbol: ELVAF) unter die Lupe..Evolva werde bis zu 30% des EverSweet-Geschäfts erhalten. Der genaue Anteil der Beteiligung am JV werde durch die weiteren Verbesserungen der Belastungseffizienz bestimmt. Evolva habe zudem das Recht, Cargill um eine frühe Sicherung des Cashflows zu günstigen Zinsen zu bitten. Es werde keine weiteren Meilensteinzahlungen von Cargill geben. Die Markteinführung werde für 2018 erwartet.Zudem werde Evolva zusammen mit Cargill in Blair Nebraska eine eigene Over-the-Fence-Bioverarbeitungsanlage bauen, um eigene Produkte wie Nootkatone und Resveratrol herzustellen. Evolva plane, 2018 und 2019 in diese Anlage zu investieren, damit der Betrieb 2019 aufgenommen werden könne. Der Standort werde über eine Kapazität verfügen, um einen Produktumsatz von ca. CHF 50 Mio. zu generieren.Die Investitionen in EverSweet und die Over-the-Fence-Anlage würden geschätzte USD 60 Mio. betragen. Die große Mehrheit der Ausgaben werde 2018 und 2019 erwartet. CHF 30 Mio. würden durch den kürzlich angekündigten Eigenkapitaleinsatz von Yorkville finanziert. Der Rest werde durch ein zusätzliches Projektfinanzierungspaket bis Ende 2017 finanziert.Carla Bänziger, Aktienanalystin von Vontobel Research, wird ihr Modell entsprechend korrigieren und ihr Kursziel von CHF 0,53 und ihr "hold"-Rating für die Evolva Holding-Aktie überprüfen. (Analysen vom 03.04.2017)Börsenplätze Evolva Holding-Aktie: