Kurzprofil Everfuel A/S:



Everfuel (ISIN: DK0061414711, WKN: A2QGNH, Ticker-Symbol: 0HR) ist ein Spin-off des Wasserstoff-Spezialisten Nel ASA. Das Unternehmen ist ein Entwickler, Eigentümer und Betreiber von Wasserstoffproduktionen, wozu auch die Wasserstoffverteilung und -betankung zählt. Es wurde von CEO Jacob Krogsgaard und der norwegischen Nel ins Leben gerufen. Everfuel fokussiert sich vollständig auf den europäischen Markt. Zunächst fasst das Unternehmen die Benelux-Länder, Deutschland, Dänemark, Schweden und Norwegen ins Auge. Das Marktvolumen des europäischen Fueling-Marktes beziffert Everfuel auf 350 bis 400 Milliarden Euro pro Jahr. (08.04.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Everfuel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Everfuel A/S (ISIN: DK0061414711, WKN: A2QGNH, Ticker-Symbol: 0HR) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.In Deutschland werde massiv in den Ausbau der Wasserstoff-Infrastruktur investiert. Vor kurzem habe erst H2 Mobility eine Finanzspritze bekommen, um die Dynamik zu erhöhen. Einen Teil dazu beitragen wolle auch die Nel -Beteiligung Everfuel, die sich nun einen weiteren Auftrag in Deutschland unter den Nagel habe reißen können.Everfuel habe sich in einem europaweiten Ausschreibungsverfahren durchgesetzt und werde für die WSW mobil GmbH eine Wasserstoff-Tankstelle für Schwerlastfahrzeuge in Wuppertal errichten. Damit sollten in Zukunft Brennstoffzellen-Busse für den öffentlichen Personennahverkehr versorgt werden.Die Tankstelle könne demnach pro Tag 20 Brennstoffzellen-Busse mit Wasserstoff befüllen. Es handele sich laut Everfuel um eine modulare Bauweise, sodass eine Erweiterung der Station möglich sei. Kein Wunder: Bis 2030 wolle die WSW mobil GmbH bis zu 150 Wasserstoff-Busse im Einsatz haben.Bei Schwäche ist der Wasserstoff-Titel einen Blick wert, so Michel Doepke von "Der Aktionär" zur Everfuel-Aktie. Stopp des "Aktionär": 4,60 Euro. (Analyse vom 08.04.2022)