Börsenplätze Everfuel-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Everfuel-Aktie:

7,225 EUR +2,19% (18.12.2020, 09:10)



Oslo Stock Exchange Merkur Market-Aktienkurs Everfuel-Aktie:

74,18 NOK -2,39% (17.12.2020, 16:19)



ISIN Everfuel-Aktie:

DK0061414711



WKN Everfuel-Aktie:

A2QGNH



Ticker-Symbol Everfuel-Aktie:

0HR



Kurzprofil Everfuel A-S:



Everfuel (ISIN: DK0061414711, WKN: A2QGNH, Ticker-Symbol: 0HR) ist ein Spin-off des Wasserstoff-Spezialisten Nel ASA. Das Unternehmen ist ein Entwickler, Eigentümer und Betreiber von Wasserstoffproduktionen, wozu auch die Wasserstoffverteilung und -betankung zählt. Es wurde von CEO Jacob Krogsgaard und der norwegischen Nel ins Leben gerufen. Everfuel fokussiert sich vollständig auf den europäischen Markt. Zunächst fasst das Unternehmen die Benelux-Länder, Deutschland, Dänemark, Schweden und Norwegen ins Auge. Das Marktvolumen des europäischen Fueling-Marktes beziffert Everfuel auf 350 bis 400 Milliarden Euro pro Jahr. (18.12.2020/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Everfuel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Everfuel A-S (ISIN: DK0061414711, WKN: A2QGNH, Ticker-Symbol: 0HR) unter die Lupe.Das Wasserstoff-Unternehmen habe eine Absichtserklärung (MoU) mit Green Hydrogen Hub Denmark (GHH) unterzeichnet. Angestrebt werde eine langfristige Zusammenarbeit mit dem Ziel, GHH möglicherweise als strategischen Lieferanten von Wasserstoff und -speicherkapazitäten für Everfuels Geschäft zu positionieren.Dem Vernehmen nach prüfe GHH die Errichtung einer Elektrolyse-Anlage mit einer Kapazität von satten 350 Megawatt (MW), eines 200.000-MWh-Wasserstoffspeichers und einer 320-MW-Druckluftenergiespeicheranlage (CAES) zwischen den dänischen Städten Viborg und Hobro.Könne die Absichtserklärung inklusive der Umsetzung des Projektes erfolgreich realisiert werden, könnte für Everfuel im Rahmen dieser Zusammenarbeit ein großes Geschäft entstehen. In der aktuellen Bewertung der Everfuel-Aktie seien aber bereits einige Vorschusslorbeeren eingepreist. Das Unternehmen müsse weitere Großaufträge respektive Deals liefern, um die derzeitige Marktkapitalisierung von knapp 530 Mio. Euro zu rechtfertigen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link