Everfuel (ISIN: DK0061414711, WKN: A2QGNH, Ticker-Symbol: 0HR) ist ein Spin-off des Wasserstoff-Spezialisten Nel ASA. Das Unternehmen ist ein Entwickler, Eigentümer und Betreiber von Wasserstoffproduktionen, wozu auch die Wasserstoffverteilung und -betankung zählt. Es wurde von CEO Jacob Krogsgaard und der norwegischen Nel ins Leben gerufen. Everfuel fokussiert sich vollständig auf den europäischen Markt. Zunächst fasst das Unternehmen die Benelux-Länder, Deutschland, Dänemark, Schweden und Norwegen ins Auge. Das Marktvolumen des europäischen Fueling-Marktes beziffert Everfuel auf 350 bis 400 Milliarden Euro pro Jahr. (19.05.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Everfuel-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laurenz Föhn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Everfuel A-S (ISIN: DK0061414711, WKN: A2QGNH, Ticker-Symbol: 0HR) unter die Lupe.Everfuel habe am Mittwoch eine Kooperationsvereinbarung mit Cabonline, dem größten Taxiunternehmen in Skandinavien, kommuniziert. Beide Unternehmen seien eine Zusammenarbeit mit Toyota Norwegen für die Lieferung von zunächst 100 Toyota Mirai Wasserstofftaxis bis Ende 2022 eingegangen.Im Rahmen des Deals werde Cabonline seinen Taxi-Lizenznehmern Anreize für den Einsatz von Wasserstoff-Brennstoffzellenfahrzeugen bieten. Darüber hinaus werde Toyota den Inhabern von Taxilizenzen neue wasserstoffbetriebene Toyota Mirai anbieten. Der Start des Projekts sei zunächst in Oslo geplant und solle dann auf andere größere norwegische Städte ausgeweitet werden, sobald das Wasserstofftankstellennetz von Everfuel aufgebaut sei.Die Kooperation sehe außerdem vor, dass jedes Taxi mit grünem Wasserstoff betankt werde. Lizenzinhaber, die zu Beginn an der Einführung teilnehmen würden, würden von vergünstigten Preisen für Wasserstofftreibstoff an den Stationen von Everfuel profitieren. Das Ziel von Cabonline sei es, in den nächsten Jahren mehrere hundert Wasserstofftaxis in ganz Skandinavien auf die Straße zu bringen.Angesichts der immer noch ambitionierten Bewertung von 500 Mio. Euro setzen Anleger die Everfuel-Aktie auf die Watchlist, so Laurenz Föhn von "Der Aktionär". (Analyse vom 19.05.2021)