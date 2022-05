Neben dem schwierigen Marktumfeld für verlustreiche Wachstumsunternehmen dürfte auch die Performance der Wettbewerber den Aktionären auf die Stimmung geschlagen haben. So notiere EHang mittlerweile unterhalb des Ausgabepreises zum IPO im Dezember 2019 und mit 7,77 Dollar Lichtjahre vom Allzeithoch bei 124 Dollar entfernt. Auch die Papiere von Lilium würden sich seit dem De-SPAC im Sommer letzten Jahres im Abwärtstrend befinden und am Montag bei 2,82 Dollar notieren.



Die Anleger würden Eve jedoch nicht komplett aufgeben wollen. Die Aktie von Zanite Acquisition habe zum US-Handelsstart am Montag sechs Prozent zugelegt.



Zweifelsohne sei Eve aufgrund der Service-Vereinbarungen mit Embraer und der zahlreichen Partnerschaften mit anderen Unternehmen aus der Luftfahrtbranche aussichtsreich positioniert. Aufgrund des schwierigen Marktumfelds und des noch weiten Weges bis zur Auslieferung der ersten E-Flugzeuge (geplant für 2026) bliebt "Der Aktionär" beim De-SPAC von Eve jedoch an der Seitenlinie, so Benjamin Heimlich. (Analyse vom 09.05.2022)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der nächste E-Flugzeugbauer landet an der Börse: Nach der Fusion mit der Mantelgesellschaft Zanite Acquisition (ISIN US98907K1034/ WKN A2QHQ2) gibt Eve am Dienstag sein Debüt an der New York Stock Exchange, so Benjamin Heimlich von "Der Aktionär".Der Deal werde der Tochtergesellschaft des brasilianischen Flugzeugbauers Embraer deutlich weniger Kapital einbringen als ursprünglich geplant.Noch vergangene Woche habe Eve-Co-CEO Jerry DeMuro gegenüber IPO Edge erklärt, dass das PIPE-Investment mit über 355 Millionen Dollar etwa 50 Millionen schwerer werde als im Dezember kommuniziert. Jedoch hätten die SPAC-Zeichner 91,7 Prozent der Aktien zurückgegeben. Statt der geplanten 237 Millionen Dollar würden Eve von der Mantelgesellschaft damit nur noch gut 20 Millionen Dollar zufließen. Das ursprüngliche Deal-Volumen von mehr als 500 Millionen Dollar sei damit deutlich verfehlt worden.