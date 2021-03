Die deutsche Industriekonjunktur boome. Der Einkaufsmanagerindex habe im März bei 66,6 Punkten gelegen. Allmählich dürften auch die Zulieferprobleme z.B. bei Halbleitern an Bedeutung verlieren und damit die Dynamik in der wichtigen Automobilindustrie verstärken. Für das kommende Jahr würden die Analysten der Helaba jetzt ein Wirtschaftswachstum von ebenfalls 3,4% (vorher: 2,3%) erwarten.



Auch andere europäische Länder hätten ihre Corona-Maßnahmen verschärft: So gelte für den Großraum Paris ein strenger Lockdown mit Geschäftsschließungen für vorerst vier Wochen. Zusammen mit anderen Landesteilen seien hiervon rund 20 der insgesamt 67 Millionen Einwohner betroffen. Der verschärfte italienische Lockdown gelte sogar für 40 Millionen Einwohner. Spanien habe zwar keine zusätzlichen Maßnahmen beschlossen, dürfte aber dennoch unter der späteren Normalisierung des gesellschaftlichen Lebens leiden. Trotz einiger deutscher Gäste auf Mallorca darbe der Tourismus länger.



Diese Entwicklungen würden 2022 in der gesamten Eurozone zu einem geringeren Wirtschaftswachstum von 4,4% (vorher: 5,1%) führen. Der Verlauf sei dabei ähnlich wie in Deutschland, das Ausgangsniveau des Bruttoinlandsprodukts Anfang nächsten Jahres höher. Darüber hinaus könne ab dem zweiten Halbjahr 2021 mit positiven Effekten des europäischen Aufbauprogramms (EU Next Generation) gerechnet werden. Die Analysten der Helaba hätten deswegen ihre Prognose für das Wirtschaftswachstum in der Eurozone 2022 um einen Prozentpunkt auf 3,4% erhöht.



In der nächsten Woche würden die Konsumentenpreise für den Monat März veröffentlicht. Aufgrund der gestiegenen Energiekosten müsse nochmals mit einer höheren Inflationsrate gerechnet werden. In Deutschland dürfte diese in nationaler Berechnungsweise 1,6% nach 1,3% betragen. Hinzu komme ein Basiseffekt: Vor einem Jahr seien die Ölnotierungen aufgrund der Pandemie drastisch eingebrochen. Die Inflationsrate der Eurozone dürfte auf 1,3% nach 0,9% zulegen. (26.03.2021/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Weiterhin bestimmen politische Maßnahmen zur Bekämpfung der Pandemie die Wirtschaftsprognosen, so Dr. Stefan Mütze von der Helaba.Der Lockdown in Deutschland sei bis zum 18. April verlängert worden. Mit diesen neuen Beschlüssen werde das zweite Quartal weniger dynamisch ausfallen, als bislang von den Analysten der Helaba unterstellt. Der erwartete Aufholprozess verschiebe sich und das dritte Quartal dürfte mit dann wesentlich mehr Geimpften dynamischer ausfallen. Für das Wirtschaftswachstum im Gesamtjahr 2021 verändere sich hierdurch nur wenig. Das Bruttoinlandsprodukt werde voraussichtlich um 3,4% (vorher: 3,7%) zunehmen. Allerdings steige das Ausgangsniveau der gesamtwirtschaftlichen Leistung zu Jahresbeginn 2022 erheblich. Zudem dürfte der Aufschwung etwas stärker ausfallen. Deutschland profitiere vom starken chinesischen Wachstum und dem jüngsten gewaltigen US-Konjunkturprogramm in Höhe von 1,9 Billionen US-Dollar.