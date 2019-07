Für den weiteren Wirtschaftsverlauf bestehe erhöhte Unsicherheit. Vor allem mit dem politischen Umfeld würden Abwärtsrisiken einhergehen. Zwar sei die Einhebung von Autozöllen durch die USA oder das Ausscheiden Großbritanniens aus der EU für sich genommen kein Grund für einen gesamtwirtschaftlichen Abschwung. Doch schon die ständige Drohung von Belastungen habe deutliche Bremsspuren in exportorientierten Wirtschaftssektoren hinterlassen. Sollten sich mehrere kleinere negative Schocks addieren, so bestehe die Gefahr einer sich selbst nährenden konjunkturellen Abwärtsspirale. Die entscheidende Frage für die kommenden Quartale sei, ob sich die robuste Entwicklung im Dienstleistungsbereich bzw. in der Binnenwirtschaft fortsetze und der Industriesektor seine Schwäche überwinde. Alternativ könnte mittelfristig der Schwung auch bei Dienstleistern und im Baugewerbe erlahmen und diese Sektoren der Industrie in eine Rezession folgen.



Die Analysten der RBI erachten die Wirtschaftslage robust gegenüber belastender Faktoren. Allerdings sei eine merkliche Beschleunigung der Konjunkturdynamik aufgrund der anhaltenden Unsicherheiten wenig wahrscheinlich. Nach Meinung der Analysten werde das BIP-Wachstum in diesem und kommenden Jahr zwar unterdurchschnittlich ausfallen. Sie würden aber nicht mit einem Abgleiten in eine Rezession rechnen.



Die Stimmungsindikatoren würden ein uneinheitliches Bild von den Konjunkturaussichten zeichnen. Klar sei, dass sich das Sentiment und die Wirtschaftsdynamik in den vergangenen Quartalen eingetrübt hätten. Doch während die Frühindikatoren für den Industriebereich auf ein Rezessionsniveau zurückgefallen seien, würden die Umfragen unter Konsumenten sowie Bau- und Dienstleistungsunternehmen nach wie vor auf einem mehr als soliden Niveau liegen. Quer über alle Sektoren würden die Stimmungsindikatoren auf einen fortgesetzten Aufschwung in naher Zukunft hinweisen.



Die jüngsten Ergebnisse bei den Frühindikatoren würden jedoch keinen eindeutigen Aufschluss über die mittel- bis längerfristige Konjunkturdynamik geben. Zum einen seien Stabilisierungstendenzen bei einigen Umfragen zu erkennen. Beispielsweise habe bei den Einkaufsmanagerindices die Teilkomponente Auftragseingang zuletzt leicht zulegen können. Eine Bodenbildung bei dieser Komponente lasse Hoffnung auf eine Verbesserung in der zweiten Jahreshälfte aufkeimen. Zum anderen sei jedoch noch keine Trendwende nach oben auf breiter Basis zu erkennen. Erhebungen wie vom Sentix oder ZEW Institut, welche den allgemeinen Trend oft am frühesten anzeigen würden, seien zuletzt sogar erneut zurückgefallen. (Ausgabe Juli 2019) (09.07.2019/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Das BIP-Wachstum konnte mit 0,4% p.q. im ersten Quartal positiv überraschen, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Allerdings seien positive Sondereffekte zum Tragen gekommen. Beispielsweise habe die Baubranche in einigen Ländern von einer milden Witterung zu Beginn des Jahres profitiert. Zudem habe die Auto- und Chemieproduktion bzw. der Industrieoutput insgesamt trotz schwacher Umfrageindikatoren einen Rebound verbucht. Im zweiten Quartal entfalle dieser temporäre Rückenwind. Die Analysten der RBI gehen davon aus, dass die Aktivität im Industriebereich, wie von den Stimmungsumfragen signalisiert, schwach ausgefallen ist. Der Dienstleistungssektor sollte dagegen die Konjunkturentwicklung weiterhin stützen. In Summe dürfte das BIP-Wachstum im zweiten Quartal positiv, aber klar niedriger ausgefallen sein als in den ersten drei Monaten des Jahres.