Bonn (www.aktiencheck.de) - Es wird erwartet, dass das vorläufige Q1-BIP der Eurozone am Dienstag mit 5,0% ggü. Vj. leicht ansteigt (im Vergleich zu 4,7% im 4. Quartal), was auf eine Erholung der Wirtschaftstätigkeit nach dem Rückgang der Omikron-Neuinfektionen in der Region zurückzuführen ist, so die Analysten von Postbank Research.



Am Montag werde die Frühjahrsprognose der EU-Kommission veröffentlicht, die angesichts der durch die Ukraine-Krise ausgelösten Energiepreisinflation eine gewisse mittelfristige Schwäche zeigen könnte. Schätzungen zufolge verringere sich die BIP-Wachstumsrate insgesamt um etwa ein Drittel eines Prozentpunkts pro 1 Prozentpunkt Inflationsanstieg. Es werde jedoch erwartet, dass die bereits beschlossenen Steuererleichterungsprogramme zur Stützung der Realeinkommen der privaten Haushalte fortgesetzt würden; zusammen mit den gestiegenen Ersparnissen der Verbraucher dürften sie dazu beitragen, der Stärke einer Wachstumsabschwächung entgegenzuwirken. Allerdings könnte die hohe Staatsverschuldung mehrerer EU-Mitgliedstaaten auch zu einer anhaltenden Ausweitung der Renditeaufschläge auf dem Staatsanleihenmarkt führen.



Es werde erwartet, dass die Eurozone im ersten Quartal ein robustes BIP-Wachstum verzeichne, aber angesichts der hohen Inflation und der geopolitisch bedingten Risiken im Zusammenhang mit Energie könnte es zu einer Abschwächung kommen. (16.05.2022/ac/a/m)





