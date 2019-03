Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Während sich die globale Konjunktur im letzten Jahr abschwächte, konnten die USA von ihrem Fiskalpaket bzw. ihrer Steuerreform profitieren, so die Deutsche Bank AG in einer aktuellen Ausgabe " MÄRKTE am Morgen ".Folglich sei das BIP-Wachstum 2018 dort höher ausgefallen als 2017, während es sich sonst fast überall abgeschwächt habe. Die Eurozone versuche nun etwas Ähnliches, nur kleiner und unkoordiniert. Aber immerhin, rechne man alle fiskalischen Veränderungen in den großen vier Mitgliedsländern (Spanien, Italien, Deutschland und Frankreich) zusammen, komme man auf 0,6 Prozent des BIP, was das Wachstum laut Berechnungen einer Studie um 0,35 Prozentpunkte anheben dürfte. Für das erste Quartal kommt dies allerdings zu spät und auch in den Prognosen der Deutschen Bank für das gesamte Jahr 2019 sind die Maßnahmen bereits berücksichtigt.Ein zusätzlicher positiver Impuls könnte allerdings noch von einem gemeinsamen Eurozonen-Haushalt ausgehen, dessen Verkündung in den nächsten Monaten kommen könnte. Alles in allem dürfte 2019 allerdings ein Durchgangsjahr werden, eine bessere Dynamik werde erst in 2020 erwartet. Diese Einschätzung spiegele sich auch in der gestrigen Konjunkturprognose des Sachverständigenrats wider. Dieser habe seine deutsche Wachstumsprognose für dieses Jahr von 1,5 auf 0,8 Prozent gesenkt, 2020 würden immerhin 1,7 Prozent erwartet. (20.03.2019/ac/a/m)