Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Stimmung bei den europäischen Unternehmen hat sich weniger als erwartet verschlechtert, so die Analysten der DekaBank.In Deutschland und Frankreich hätten sich die Gesamtindices unterschiedlich entwickelt. Während der deutsche Gesamtindex auf 54,6 Punkte (-1,0 Punkte) gefallen sei, habe sich hingegen der französische Gesamtindex auf 56,2 Punkte (+0,7 Punkte) verbessern können. Für die mit den vorläufigen Daten noch nicht gemeldeten Länder, insbesondere Italien und Spanien, würden sich bei den Dienstleistern und in der Industrie spürbare Rückgänge andeuten.Ein Absturz der Wirtschaft in Euroland wie im ersten Quartal 2020 zu Beginn der Corona-Pandemie habe im ersten Quartal 2022 nicht vorgelegen. Dies zeige der Gesamteinkaufsmanagerindex. Aber zusätzliche konjunkturelle Belastungen durch den Krieg in der Ukraine seien deutlich vorhanden. (24.03.2022/ac/a/m)