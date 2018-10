Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Stimmung der Unternehmen im Euroraum hat sich verschlechtert, so die Analysten der Nord LB.Mühsame Brexit-Verhandlungen, eine italienische Finanzpolitik auf Konfrontationskurs mit der EU und die internationalen Handelskonflikte zwischen den drei Weltwirtschaftsmächten EU, USA und China scheinen die Stimmung mittlerweile spürbar zu belasten, so die Analysten der Nord LB. Deutschland und Frankreich hätten sich unterschiedlich entwickelt. Während sich in Frankreich die Stimmung verbessert habe, sei es in Deutschland abwärts gegangen. Die vorläufigen Daten würden andeuten, dass sich in Italien und Spanien im Oktober die Stimmung verschlechtert haben sollte.Sowohl der Einkaufsmanagerindex für die Industrie als auch der Index für die Dienstleister würden für das vierte Quartal auf ein BIP-Wachstum im Euroraum von 0,4% im Vergleich zum Vorquartal andeuten. (24.10.2018/ac/a/m)