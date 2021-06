Bonn (www.aktiencheck.de) - Die Einkaufsmanagerindices in der Eurozone für den Juni bestätigten es: Europas Wirtschaft lässt die Covid-19-Krise zunehmend hinter sich, so die Analysten von Postbank Research.



Die von IHS Markit erhobenen Stimmungsindikatoren seien auf den höchsten Stand seit 2006 geklettert. Der Gesamtindex sei auf 59,2 Punkte gestiegen und liege damit deutlich über der Expansionsschwelle von 50. Insbesondere die Stimmung im Dienstleistungssektor, die in den zurückliegenden Monaten besonders unter Covid-19 gelitten habe, habe ihren positiven Trend fortgesetzt und sei von 55,2 auf 58,0 Punkte gestiegen.



Auch die Stimmung der Verbraucher in der Eurozone habe sich weiter verbessern können. Daten für den Juni würden mit-3,3 Punkten nun erstmals ein höheres Vertrauen als noch vor der Pandemie anzeigen. Das Konsumentenvertrauen befinde sich zudem nahe einem Allzeithoch. Bestätigt worden sei das Bild auch durch den ifo-Index in Deutschland: Der Konjunkturklimaindex habe überraschend stark auf 101,8 Punkte angezogen und stehe damit so hoch wie zuletzt im November 2018. (Ausgabe vom 25.06.2021) (28.06.2021/ac/a/m)



