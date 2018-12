Der Europäische Verteidigungsfonds wird grenzüberschreitende Investitionen in modernste und interoperable Technologien und Ausrüstungen fördern, die zum Schutz unserer Bürger und zur Stärkung der strategischen Autonomie Europas erforderlich sind. Horizon Europe, das ehrgeizigste Forschungs- und Innovationsprogramm aller Zeiten, wird auf den Errungenschaften und Erfolgen des vorangegangenen Forschungs- und Innovationsprogramms (Horizon 2020) aufbauen und die EU an die Spitze der globalen Forschung und Innovation bringen.



Die Fazilität Connecting Europe unterstützt die Verkehrs-, Energie- und digitale Vernetzung in ganz Europa auf der Grundlage eines modernen, effizienten und vernetzten transeuropäischen Netzes.



Diese Abstimmungen des Parlaments ergänzen die jüngste Annahme der Verhandlungspositionen des Rates. Die Kommission fordert nun die Mitgesetzgeber auf, diese Dynamik aufrechtzuerhalten und einen raschen Beginn und Abschluss der Verhandlungen zu gewährleisten.



Am Abend werden die Staats- und Regierungschefs der EU-27 über den Brexit beraten. Die EU will das Austrittsabkommen mit dem Vereinigten Königreich nicht neu verhandeln, ist aber bereit, darüber zu sprechen, wie die Ratifizierung im Vereinigten Königreich erleichtert werden kann. Da der Brexit naht, werden auch die Vorbereitungen auf einen Brexit ohne Abkommen intensiviert. (13.12.2018/ac/a/m)







Brüssel (www.aktiencheck.de) - Die Staats- und Regierungschefs der EU werden zum Auftakt des Europäischen Rates heute (Donnerstag) in Brüssel unter anderem über ihre Prioritäten für den langfristigen EU-Haushalt und den Brexit beraten, so die EU-Kommission in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Kommissionspräsident Juncker und Haushaltskommissar Oettinger fordern die Staats- und Regierungschefs auf, die notwendigen politischen Vorgaben festzulegen, um den Weg für eine rasche Einigung über den nächsten langfristigen Haushalt im kommenden Jahr zu ebnen. Nach der Verabschiedung des EU-Haushalts für 2019 hat das Europäische Parlament gestern (Mittwoch) bereits seine Verhandlungspositionen zu wichtigen Vorschlägen der Kommission für den nächsten mehrjährigen Finanzrahmen 2021-2027 festgelegt.