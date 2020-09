Bonn (www.aktiencheck.de) - In der zurückliegenden Berichtssaison konnten die Zahlen der Unternehmen des europäischen Metall- und Bergbausektors überzeugen, so die Analysten von Postbank Research.



Die Analystenerwartungen an die Gewinne seien dank umfangreicherer Kostensenkungen mehrheitlich übertroffen worden, zudem hätten die Konzerne Investitionen ins kommende Jahr verschoben. Während 2020 die Investitionsausgaben um 15 bis 20 Prozent niedriger ausfallen dürften als zu Beginn des Jahres angenommen, würden Branchenexperten in 2021 einen Anstieg der Investitionen um 20 bis 25 Prozent erwarten. Hierbei dürften die Unternehmen zunehmenden Fokus darauf legen, ihr Geschäftsmodell nachhaltiger aufzustellen. Dies werde nicht zuletzt vom Markt gefordert: Aktien von Unternehmen, die in der Berichtssaison bereits entsprechende Pläne vorgestellt hätten, hätten in der Folge besonders stark zugelegt. Die Analysten würden erwarten, dass der Markt auch zukünftig solche Unternehmen honorieren werde, und Anlegern raten, sich bei der Titelauswahl im Sektor auch an "ESG"-Kriterien zu orientieren. (01.09.2020/ac/a/m)





