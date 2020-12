Der DAX habe sich von seinem Rückgang über Nacht erholt und sei zu Beginn des europäischen Kassahandels in Richtung der 13.500-Punkte-Marke gestiegen. Der deutsche Leitindex habe sich nach dem ersten Ausbruchsversuch zurückgezogen, unternehme aber zum Zeitpunkt des Schreibens einen weiteren. Die Panik, die durch den neuen Stamm des Coronavirus ausgelöst worden sei, habe nicht lange angehalten und der DAX habe es bereits geschafft, über das 61,8%-Retracement des letzten Rückgangs zu steigen. Der nächste Widerstand, nach dem man Ausschau halten sollte, befinde sich am 78,6%-Retracement im Bereich von 13.600 Punkten, wo sich auch frühere Kursreaktionen befinden würden. Der DAX werde morgen und am Freitag nicht gehandelt, da die Börse wegen Weihnachten geschlossen bleibe.



Laut einem Bericht von Bloomberg erwäge HeidelbergCement den Verkauf seiner Vermögenswerte in Kalifornien. Der Verkauf könnte einen Erlös von rund 1,5 Dollar Mrd. bringen. Es werde erwartet, dass die Gebote für die Vermögenswerte im Jahr 2021 vorgelegt würden.



Die Immobiliensparte der Allianz habe einen 75%-igen Anteil an einem Immobilienportfolio im Londoner West End gekauft. Das Portfolio bestehe aus drei Bürogebäuden und der Anteil sei für 401 Millionen Pfund gekauft worden. Die Transaktion solle im Januar 2021 abgeschlossen werden.



Laut einem Bericht von Bloomberg erwäge die Deutsche Bank, die Boni der Fixed-Income-Händler nach dem starken Jahr für diese Einheit zu erhöhen. Die Investmentbank, zu der auch die Handelseinheit gehöre, habe sich im Jahr 2020 als die Top-Sparte der Bank erwiesen und die meisten Einnahmen generiert. Die Boni könnten um etwa 10% erhöht werden, aber die endgültige Entscheidung sei noch nicht gefallen. Ähnliche Schritte seien von J.P. Morgan, Goldman Sachs sowie Barclays unternommen worden. (23.12.2020/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die europäischen Märkte notieren am letzten vollen Handelstag vor der Weihnachtspause höher, so die Experten von XTB.An den Terminmärkten sei in der Nacht ein Pullback zu beobachten gewesen, da sich US-Präsident Donald Trump geweigert habe, das Konjunkturpaket zu unterzeichnen, und höhere Hilfszahlungen gefordert habe. Die Stimmung habe sich jedoch mit dem Näherrücken der europäischen Kassasitzung verbessert und aktuell würden die Indices, wie z.B. der deutsche Leitindex ( ISIN DE0008469008 WKN 846900 ), über den gestrigen Tageshochs notieren.