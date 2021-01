Der DE30 habe am Ende der letzten Woche einen Rückschlag hinnehmen müssen, da die Daten aus den USA enttäuscht hätten. Die Rückgänge seien an der Unterstützungszone bei 13.700 Punkten gestoppt worden und heute habe ein erneuter Test stattgefunden. Wie schon am Freitag sei es den Bären jedoch nicht gelungen, diese zu durchbrechen. Die Erholung sei in der Nähe der 13.800-Punkte-Marke gestoppt worden und dies sei das Widerstandsniveau, das kurzfristig zu beobachten sei. Zu beachten sei, dass der SMA50 den SMA200 durchbrochen und damit ein als "Death Cross" bekanntes Muster ausgebildet habe. Während dies ein Muster sei, das Abwärtstendenzen ankündige, sollte beachtet werden, dass es sich sehr oft um ein verzögertes Muster handle, weshalb Händler vorsichtig sein sollten, wenn sie versuchen würden, dieses zu handeln.



Laut Werner Baumann, CEO von Bayer (ISIN DE000BAY0017/ WKN BAY001), prüfe sein Unternehmen Optionen, um CureVac (ISIN NL0015436031/ WKN A2P71U) bei der Herstellung eines Impfstoffs gegen Covid-19 zu helfen. Bayer prüfe, ob die Partnerschaft mit CureVac erweitert werden solle, um dem Unternehmen bei der Herstellung eines Impfstoffs zu helfen. Anfang des Jahres habe Bayer eine Partnerschaft mit CureVac angekündigt, um die Entwicklung und den Vertrieb des Impfstoffs zu unterstützen.



Die Aareal Bank (ISIN DE0005408116/ WKN 540811) habe gesagt, sie erwarte für 2020 einen Betriebsverlust in zweistelliger Millionenhöhe aufgrund höherer Rückstellungen für Kreditausfälle.



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die europäischen Aktienmärkte starteten in den heutigen Handel schwächer, konnten aber einen Großteil der Verluste wieder aufholen und notieren nun mehr oder weniger unverändert, so die Experten von XTB.Der französische CAC 40 (ISIN FR0003500008/ WKN 969400) und der britische FTSE 100 (ISIN GB0001383545/ WKN 969378) würden etwa 0,2% niedriger notieren, während der italienische FTSE MIB (ITA40) (ISIN IT0003465736/ WKN 145814) 0,2% höher notiere. Der DE30 (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) werde flach gehandelt. Der Wirtschaftskalender sei heute leer und angesichts des Feiertags in den USA werde erwartet, dass der Handel den ganzen Tag über gedämpft sei.