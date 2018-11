Bonn (www.aktiencheck.de) - Anleger hielten sich gestern mit Blick auf das Treffen von Donald Trump und Xi Jinping im Rahmen des G20-Gipfels mit klaren Positionierungen zurück, berichten die Analysten von Postbank Research.An der Wall Street hätten die Notierungen dagegen leicht zugelegt. Der Dow Jones Industrial (ISIN: US2605661048, WKN: 969420), der S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) sowie der NASDAQ Composite (ISIN: XC0009694271, WKN: 969427) hätten Kurszuwächse verzeichnet. Aussagen des Wirtschaftsberaters des US-Präsidenten hätten die Hoffnung geschürt, dass es zu einer gütlichen Einigung im Handelskonflikt mit China kommen könne.Die wichtigsten asiatischen Leitindices würden heute Morgen mehrheitlich freundlich tendieren. Wie schon an der Wall Street sei auch hier die Hoffnung auf eine Beilegung des Handelsstreits zwischen den USA und China das Salz in der Suppe, das den Investoren Aktien schmackhaft mache. Auch in den europäischen Börsensälen mache sich heute Morgen vorbörslich Zuversicht breit. Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) dürfte freundlich in den heutigen Handelstag starten. (28.11.2018/ac/a/m)