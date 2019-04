- frühzeitige Vorbeugung gegen Probleme in Bezug auf die Rechtsstaatlichkeit: Für die Einhaltung des Rechtsstaatlichkeitsprinzips auf nationaler Ebene sind in erster Linie die einzelnen Mitgliedstaaten verantwortlich. Die EU kann allerdings wichtige Unterstützung zur Stärkung der Belastbarkeit der zentralen Systeme und Einrichtungen leisten. Eine regelmäßige Zusammenarbeit und ein regelmäßiger Dialog könnten zu einem besseren Verständnis der Situation und der Entwicklung in Sachen Rechtsstaatlichkeit in den einzelnen Mitgliedstaaten und somit zu einer frühzeitigen Lösung etwaiger Probleme auf dem Gebiet der Rechtsstaatlichkeit beitragen.



Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Die Europäische Kommission möchte eine breite Debatte über die Rechtsstaatlichkeit in der Europäischen Union anstoßen und mögliche Schritte für das weitere Vorgehen aufzeigen, so die Europäische Kommission in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:In der am 3. April 2019 (Mittwoch) vorgestellten Mitteilung wird eine Bestandsaufnahme der verfügbaren Instrumente für die Überwachung, die Bewertung und den Schutz der Rechtsstaatlichkeit in der Union vorgenommen. Gleichzeitig hat die Kommission wegen der neuen Disziplinarregelung für Richter ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Polen eingeleitet und eine Warnung an Rumänien gerichtet: Eine "de facto Straffreiheit für hohe Amtsträger, die wegen Korruption verurteilt sind" werde die Kommission umgehend zum Handeln zwingen, sagte der Erste Vizepräsident Frans Timmermans. Die Kommission registrierte auch eine Bürgerinitiative zur Wahrung der Rechtsstaatlichkeit in der Europäischen Union.Die Erfahrung hat gezeigt, dass die Rechtsstaatlichkeit besser gefördert, etwaigen Problemen in Bezug auf die Rechtsstaatlichkeit in der Union frühzeitig vorgebeugt und wirksamer auf solche Probleme reagiert werden muss. "Es ist heute mehr denn je erforderlich, dass die Union in der Lage ist, die Rechtsstaatlichkeit zu wahren", sagte Timmermans. "Erstens handelt es sich dabei um eine Frage unserer Grundwerte, d.h. die Frage, wer wir sind. Zweitens hängt das Funktionieren der EU als Ganzem von der Rechtsstaatlichkeit in allen Mitgliedstaaten ab. Daher gilt es nunmehr, mit allen Organen und allen Mitgliedstaaten sowie mit den verschiedenen Behörden und sonstigen Beteiligten gemeinsame Überlegungen darüber anzustellen, wie wir die Rechtsstaatlichkeit der Union schützen und fördern können."In den letzten Jahren ist die Rechtsstaatlichkeit in Europa immer stärker unter Druck geraten, worüber in den Debatten in der Union, auf internationaler Ebene und in der Zivilgesellschaft zunehmend konkrete Besorgnis geäußert worden ist. Dabei ist deutlich geworden, dass für den Schutz, die Stärkung und die Wahrung der Rechtsstaatlichkeit in der gesamten Union mehr getan werden muss. Die am 3. April 2019 vorgestellte Mitteilung soll diesen Prozess auf Basis der laufenden Diskussionen und der bisherigen Erfahrungen in Gang bringen, indem sie eine Reihe von Möglichkeiten für Überlegungen über das weitere Vorgehen aufzeigt.Möglichkeiten für das weitere Vorgehen- stärkere Förderung der Rechtsstaatlichkeit: Die Rechtsstaatlichkeitsstandards der EU und ihre einschlägigen Gerichtsurteile sind auf nationaler Ebene nicht immer hinlänglich bekannt. Daher sollten verstärkt Anstrengungen unternommen werden, die Kenntnis der Rechtsstaatlichkeitsstandards und der einschlägigen Gerichtsurteile auf nationaler Ebene zu verbessern. Erreicht werden könnte dies beispielsweise durch an die Öffentlichkeit gerichtete Kommunikationsmaßnahmen, gemeinsame EU-Konzepte zur Förderung einer stärkeren Rechtsstaatlichkeitskultur in wichtigen Institutionen und Berufskreisen, ein fortgesetztes gemeinsames Engagement mit dem Europarat und die Einbindung der Zivilgesellschaft auf regionaler und auf lokaler Ebene.