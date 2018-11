"Gemeinsam mit dem Verteidigungsminister werden wir unsere Arbeit zur Stärkung der europäischen Verteidigung fortsetzen. Insbesondere erwarte ich heute von den Ministern, dass sie sehen, wie sich unsere Zusammenarbeit in der Ständigen Struktur entwickelt, wobei 17 neue Projekte verabschiedet werden sollen. Und morgen werden wir Jens Stoltenberg, den Generalsekretär der NATO, treffen, um unsere Arbeit zur Stärkung der sehr gut laufenden Zusammenarbeit zwischen EU und NATO fortzusetzen", sagte die Hohe Vertreterin der EU für Außen- und Sicherheitspolitik Federica Mogherini vor dem Treffen.



Vor dem Hintergrund der mutmaßlichen Aktivitäten des iranischen Geheimdienstes in der EU wollen die Außenminister auch über diese Herausforderungen und die weitere Unterstützung des iranischen Atomabkommens beraten.



Auf der Tagesordnung stehen zudem Beratungen über die Wahlen im Oktober in Bosnien und Herzegowina und den verlangsamten Reformprozess im Land sowie über das bevorstehende Ministertreffen EU-Zentralasien am 23. November.



Im Anschluss an die Tagung ist für ca. 16:30 Uhr eine Pressekonferenz angesetzt, die über Europe by Satellite verfolgt werden kann.







