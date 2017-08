Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - In Brüssel beginnt heute (Montag) die dritte Verhandlungsrunde über die Modalitäten des Austritts des Vereinigten Königreichs aus der Europäischen Union, so die Europäische Kommission in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Die Staats- und Regierungschefs der EU27 hatten im April in ihrem Verhandlungsmandat für EU-Chefverhandler Michel Barnier festgelegt, dass über die künftigen Beziehungen Großbritanniens zur EU erst dann verhandelt wird, wenn die Modalitäten für einen geordneten Austritt geklärt sind.Die Presseerklärungen von Michel Barnier und David Davies heute um 17:00 Uhr können auf Europe by Satellite verfolgt werden. (28.08.2017/ac/a/m)