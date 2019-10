Der DE30 werde zu Beginn der Montagssitzung in einer engen Spanne gehandelt. Der deutsche Leitindex habe die Obergrenze des Konsolidierungsbereichs bei 12.907 Punkten (markiert durch die Obergrenze der Overbalance-Struktur) bereits einige Male getestet, aber die Dynamik nicht beibehalten können. Für den Fall, dass der fortwährende Versuch des Ausbruchs nach oben fehlschlage, könnte sich der Index bei der 12.875-Punkte-Marke in Richtung der unteren Grenze des oben genannten Bereichs zurückziehen. Sollte jedoch der Bruch höher ausfallen, könne der nächste Widerstand im Bereich 12.920 Punkte bis 12.960 Punkte auftreten.



Covestro (ISIN DE0006062144/ WKN 606214) habe das Ergebnis für das dritte Quartal 2019 vor der heutigen Sitzungseröffnung veröffentlicht. Der Chemiekonzern habe die Schätzungen für EBITDA, EBIT und Jahresüberschuss leicht übertreffen können, während der Umsatz mit 3,16 Mrd. EUR unter dem Konsens von 3,17 Mrd. EUR gelegen habe. Trotz dieser positiven Ergebnisse habe das Unternehmen zu Beginn der neuen Woche mit einer nachlassenden Preisdifferenz eröffnet. Die Verengung der EBITDA-Schätzungen für das Gesamtjahr könne als Grund genannt werden, da Covestro nun ein EBITDA von 1,57 bis 1,65 Mrd. EUR (zuvor 1,5 bis 2 Mrd. EUR) erwarte. In der ersten Stunde des Handels seien die Verluste jedoch ausgeglichen können und die Aktie sei in die Höhe geschwankt.



Salzgitter (ISIN DE0006202005/ WKN 620200) zähle am Montagmorgen zu den besten Werten des deutschen Small-Cap-Index (ISIN DE0009653386/ WKN 965338). Das Unternehmen lege zu, nachdem das Bankhaus Metzler die Empfehlung für die Aktie von "halten" auf "kaufen" erhöht habe.



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link. (28.10.2019/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Performance der wichtigsten europäischen Indices zu Beginn der neuen Woche kann als gemischt bezeichnet werden, so die Experten von XTB.Die Aktien aus Westeuropa würden sinken, aber der DE30 (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) schaffe es, über dem Schlusskurs vom Freitag zu bleiben. In Zentral- und Osteuropa würden die Bullen dominieren, wobei russische und schwedische Aktien am meisten zulegen würden.