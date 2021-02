Der deutsche Leitindex (DE30) und der IBEX (SPA35) würden 0,6% höher notieren, während der FTSE 100 (UK100) und der AEX (NED25) um 0,1% fallen würden. Der polnische WIG20 (W20) sei ein Outperformer und gewinne 1,2%.



Der DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) erhole sich heute stark. Der Index notiere 150 Punkte über dem Tagestief und teste die Widerstandszone oberhalb von 13.950 Punkten. Der SMA200 im H1-Chart, der den Kurs in letzter Zeit einige Male gestoppt habe, befinde sich ebenfalls innerhalb dieser Zone. Ein Ausbruch über diese Hürden könnte den Index auf den Weg bringen, die Allzeithochs erneut zu testen, da keine anderen wichtigen Widerstandszonen im Weg seien. Sollte es dem DAX erneut nicht gelingen, über den oben genannten gleitenden Durchschnitt auszubrechen, könnte ein Pullback in Richtung des 38,2% Retracements bei 13.845 Punkten der nächste Schritt sein.



PUMA (ISIN DE0006969603/ WKN 696960) habe für das Gesamtjahr 2020 einen Umsatz von 5,23 Mrd. Euro gemeldet. Das EBIT sei von 440 Mio. Euro auf 209 Mio. Euro gesunken, während der Nettogewinn um 70% auf 78,9 Mio. Euro zurückgegangen sei. Der organische Umsatz sei im vierten Quartal 2020 um 9% gestiegen. PUMA schlage eine Dividende von 0,16 Euro pro Aktie vor. Das Unternehmen erwarte für 2021 eine weitere Erholung des Gewinns.



Telefónica Deutschland (ISIN DE000A1J5RX9/ WKN A1J5RX) habe einen Gewinn für das vierte Quartal 2020 gemeldet. Das Unternehmen habe in Q4 2020 einen Nettogewinn von 1 Mio. Euro erzielt, nach einem Verlust von 32 Mio. Euro in Q4 2019. Der Verlust für das Gesamtjahr 2020 habe bei 328 Mio. Euro gelegen, verglichen mit 212 Mio. Euro im Jahr 2019. Der Umsatz in Q4 sei von 1,97 Mrd. Euro auf 2,02 Mrd. Euro gestiegen. Der Umsatz für das Gesamtjahr 2020 habe bei 7,53 Mrd. Euro gelegen. Das Unternehmen erwarte ein geringes oder stagnierendes Umsatzwachstum für 2021. (24.02.2021/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Aktien in Europa erholen sich nach der schwachen Eröffnung, so die Experten von XTB.Der Tech-Ausverkauf sei gestoppt worden, aber die US-Renditen würden wieder steigen und eine erneute Panik riskieren. Der heutige Kalender sei weitgehend leer. Der zweite Tag der Powell-Anhörungen werde wahrscheinlich keinen großen Einfluss auf die Märkte haben. Der FED-Vorsitzende werde wahrscheinlich an seiner gestrigen Aussage festhalten.