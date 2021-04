Es gebe allgemeinere Anzeichen dafür, dass viele europäische Unternehmen die Pandemie hinter sich gelassen hätten und sich voll und ganz auf das neue Geschäftsumfeld konzentrieren würden. Auf die Frage, in welche Phase der COVID-Krise ihr Unternehmen eingetreten sei, würden zwei von drei CFOs angeben, dass sie sich bereits auf die Zukunft nach der Pandemie vorbereiten und diese gestalten würden - also in der "Thrive"-Phase angekommen seien. Lediglich 14 Prozent hätten das Gefühl, dass sie sich noch im Überlebensmodus befinden würden.



Die Daten würden jedoch erhebliche Unterschiede zwischen den einzelnen Branchen offenbaren: Würden sich beispielsweise mehr als 80 Prozent der "Life Sciences and Health Care"-CFOs bereits in der "Thrive"-Phase wähnen, seien es nur 38 Prozent in der Tourismus- und Reisebranche: Hier gebe mehr als die Hälfte der CFOs an, dass sie noch um das Überleben ihres Unternehmens kämpfen würden. Interessanterweise seien die CFOs im Einzelhandel besonders optimistisch, hier würden sich bereits 66 Prozent im Thrive-Modus befinden.



Die Ansichten der CFOs darüber, wann ihre Umsätze wieder das Niveau von vor der Pandemie erreichen würden, würden große Unterschiede zwischen den einzelnen Ländern zeigen: Dabei werde es nicht überraschen, dass in den am stärksten betroffenen Volkswirtschaften ein geringerer Anteil der CFOs angebe, bereits auf oder über dem Niveau vor der Pandemie zu sein. Während zum Beispiel fast zwei Drittel der CFOs in Dänemark und Russland sagen würden, dass ihre Umsätze bereits das Vorkrisenniveau erreicht hätten, seien es in Spanien, Griechenland und Großbritannien weniger als 30 Prozent.



Trotz des allgemeinen Anstiegs des Optimismus würden einige CFOs noch einen langen Weg zur Erholung sehen. Während im Durchschnitt etwa ein Viertel der Befragten erwarte, bis Ende 2021 wieder das Aktivitätsniveau von vor der Krise zu erreichen, gehe ein weiteres Viertel davon aus, dass die vollständige Erholung bis 2022 warten müsse, und etwa 10 Prozent der Befragten würden eine vollständige Erholung sogar noch später erwarten.



Besonders niedrig seien die Erwartungen in der Tourismusbranche, wo kein Unternehmen bereits das Niveau vor der Pandemie erreicht habe und nur 15 Prozent erwarten würden, dass dies bis Ende dieses Jahres der Fall sein werde. Eine relative Mehrheit (40 Prozent) erwarte eine vollständige Erholung bis 2023. Auch die CFOs im Automobilsektor würden eher einen langsamen Weg zur Erholung sehen: Nur 19 Prozent würden berichten, dass sie bereits das Vorkrisenniveau erreicht hätten, weitere 36 Prozent würden erwarten, dass sie sich bis Ende 2021 wieder erholen würden. Dahingegen würden drei Viertel der CFOs im Finanzsektor sagen, dass sie bereits das Vorkrisenniveau erreicht hätten oder bis Ende des Jahres erreichen würden.



"Wie in der letzten Ausgabe der Umfrage sind die CFOs weiterhin besorgt über eine mögliche Abschwächung der Nachfrage und über den allgemeinen Zustand der Wirtschaft", so Michela Coppola, bei Deloitte Research verantwortlich für die Erstellung des European CFO Survey. "Die CFOs sehen etwas weniger Unsicherheit als im Herbst, aber per Saldo halten 65 Prozent die aktuelle wirtschaftliche und finanzielle Unsicherheit immer noch für hoch oder sehr hoch. Hier spielen auch Fragen nach der Entwicklung der Inflation mit rein."



"Gerade in letzter Zeit hat das Gerede über Inflation zugenommen", ergänze Rolf Epstein. "Es wird argumentiert, dass die bargeldstarken Verbraucher auf einen Kaufrausch gehen werden, sobald die Impfungen durchgeführt werden und die Volkswirtschaften wieder geöffnet sind. Gleichzeitig werden Produktions- und Transportengpässe die Unternehmen darin bremsen, den plötzlichen Nachfrageschub zu befriedigen. Folglich werden die Preise zu steigen beginnen. Darüber hinaus haben sich die Bilanzen der Zentralbanken in vielen Ländern erheblich ausgeweitet, größtenteils durch den Kauf von steigenden Staatsschulden."



"Die Umfrage spiegelt die Erwartung der CFOs wider, dass die Inflation zumindest temporär zulegen wird", betone Dr. Alexander Börsch, Leiter Research Center und Chefökonom bei Deloitte: "Die Inflationserwartungen sind in der Mehrheit der Länder im Vergleich zum Herbst gestiegen. In den Ländern der Eurozone liegt die erwartete Inflationsrate in einem Jahr bei durchschnittlich 1,37 Prozent und damit aber immer noch deutlich unter dem Inflationsziel der Europäischen Zentralbank von zwei Prozent. In ganz Europa scheinen die Finanzverantwortlichen also nicht für ein Hochinflationsumfeld zu planen." (27.04.2021/ac/a/m)





