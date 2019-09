FrankfurtBonn (www.aktiencheck.de) - Brexit-Chaos und US-Konjunktursorgen haben die europäischen Aktienmärkte gestern per saldo belastet, so die Analysten von Postbank Research.DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) und EURO STOXX hätten jeweils um 0,4% nachgegeben. Der gesamteuropäische STOXX 600 (ISIN: EU0009658202, WKN: 965820) habe sich mit -0,2% etwas besser behauptet. Der enttäuschende ISM-Index sowie der ungelöste Handelskonflikt der USA mit China hätten am Dienstag auch die US-Börsen ins Minus gedrückt. Der marktbreite S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) sei gegenüber Freitag um 0,7%, der Dow Jones Index (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) nicht zuletzt aufgrund des höheren Gewichts eines sehr schwach performenden Index-Mitglieds sogar um 1,1% gefallen. Der Composite Index (ISIN: XC0009694271, WKN: 969427) der Technologiebörse NASDAQ habe ebenfalls um 1,1% nachgegeben.Die asiatischen Märkte hätten heute Nacht bzw. heute Morgen uneinheitlich gehandelt. Während die wichtigsten Indices an den chinesischen Festlandsbörsen moderat hätten zulegen können, hätten die Kurse in Tokio leicht nachgegeben. Der DAX dürfte aufgrund der gestiegenen Hoffnung auf die Vermeidung eines No-Deal-Brexits fester in den heutigen Handelstag starten. (04.09.2019/ac/a/m)