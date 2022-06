Der STOXX Europe 600 (ISIN: EU0009658202, WKN: 965820) habe 0,7% verloren. Vor allem Industriewerte (-1,6%), Technologieunternehmen (-1,4%) sowie der Finanzsektor (-1,3%) hätten sich in Europa schwach gezeigt. Lediglich Energiewerte und nicht-zyklische Konsumgüter hätten beide mit je +0,5% leicht hinzugewinnen können. Der deutsche Leitindex DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) sei mit einem Minus von 1,3% aus dem Handel gegangen und habe knapp unter der 14.500-Punkte-Marke notiert. Die US-Börsen hätten den ersten Handelstag nach dem "Memorial Day" ebenso im roten Bereich beendet. Sie hätten sich im Handelsverlauf aufgrund eines besser als erwarteten Einkaufsmanagerindex aus dem Großraum Chicago allerdings wieder von ihren Tagestiefs entfernt. Der Dow Jones Industrials (ISIN: US2605661048, WKN: 969420) sei mit einem Minus von rund 0,7% aus dem Handel gegangen, während der marktbreite S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) 0,6% verloren habe. Hier hätten sich vor allem Grundstoffe (-1,7%), Energiewerte (-1,6%) und Versorger (-1,4%) auf der Verliererseite gefunden. Der technologielastige NASDAQ 100 (ISIN: US6311011026, WKN: A0AE1X) habe mit einem Minus von 0,3% leicht verloren.



Die Ölpreise hätten sich trotz der Ankündigung der EU, russische Öllieferungen auf dem Seeweg unterbinden zu wollen, schwächer gezeigt. Das Fass Brent koste aktuell etwa USD 116. Gold habe vor dem Hintergrund gestiegener Marktzinsen schwächer tendiert. Bitcoin habe den Tag praktisch unverändert knapp unter der Marke von USD 32.000 beendet.



Sowohl die vorbörslichen Indikationen für die europäischen Börsen als auch die Vorgaben aus weiten Teilen Asiens, mit der Ausnahme China, würden heute einen positiven Handelsstart signalisieren.



Der US-Softwarekonzern Salesforce.com (ISIN: US79466L3024, WKN: A0B87V, Ticker-Symbol: FOO, NYSE-Symbol: CRM) habe besser als erwartete Zahlen berichten können. Die Gewinnprognose für das Gesamtjahr sei ebenso angehoben worden. Anleger hätten die Nachrichten mit einem nachbörslichen Kursplus von 6,0% honoriert. (01.06.2022/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Die europäischen Börsen beendeten den gestrigen Handelstag mehrheitlich im Minus, die Erholungsrally scheint somit, zumindest vorerst, beendet zu sein, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Belastend hätten die höher als erwarteten Inflationsdaten aus der Eurozone gewirkt. Im vergangenen Monat habe die Teuerungsrate demnach bei 8,1% gelegen, was den höchsten Wert seit Einführung der Gemeinschaftswährung darstelle. Spekulation rund um eine straffere Geldpolitik, um der Inflation entgegenzuwirken, würden somit wieder stärker in den Vordergrund rücken. Manche Marktteilnehmer hätten auch von einer natürlichen "Verschnaufpause" nach den starken Handelstagen zuvor gesprochen.