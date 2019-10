Wien (www.aktiencheck.de) - Der vorläufige Waffenstillstand als Ergebnis der Handelsgespräche USA/China sorgte Freitag Abend dann noch für einen deutlich positiven Tagesschluss, wenngleich merklich unter den Intra-Day-Hochs (der Markt ist vom Ergebnis offensichtlich nicht allzu beeindruckt), so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.



Heute Morgen seien die asiatischen Börsen ähnlich stark (rund 1%) im Plus, der S&P 500 Future handele marginal (+0,2%) fester. Von Befreiungsschlag oder Erleichterungsrally sei also wenig zu sehen, was sich mit der Einschätzung der Analysten der Raiffeisen Bank International AG des Verhandlungsergebnisses decke ("Waffenstillstand", zumindest keine sofortige Eskalation, aber kein substanzieller Fortschritt gegenüber früheren "Abkommen" und jederzeit Risiko eines neuen Rückschritts). Die vorbörslichen Indikationen würden für Europas Börsen einen leicht schwächeren Start erwarten lassen.



Datenseitig heute kaum marktrelevantes, morgen starte die US-Berichtssaison mit einer Reihe von Finanzschwergewichten. Erwartet würden die schwächsten Quartalsergebnisse seit 2009 (negatives p.a. Wachstum selbst ohne Energiesektor) und auch für die Finanz ein Jahresrückgang. Spannend würden die Ausblicke (Markt erwarte aktuell den Tiefpunkt der Gewinndynamik), die angesichts der Unsicherheiten und Vorlaufindikatoren nicht allzu rosig ausfallen dürften. An der Aktienmarkteinschätzung der Analysten der Raiffeisen Bank International AG habe sich durch das Verhandlungsergebnis am Freitag nichts geändert, sie bleibe auf Neutral/Halten. (14.10.2019/ac/a/m)





