Die zunehmenden Corona-Fallzahlen hätten die Stimmung im chinesischen Dienstleistungssektor belastet. Der Indikator für die Aktivität im Servicebereich sei deutlich auf 47,5 von 53,3 im Juli gesunken. Schwach entwickelt habe sich auch der offizielle Einkaufsmanagerindex, der mit 50,1 nach 50,4 im Juli sogar auf den tiefsten Stand seit 18 Monaten gefallen sei (Konsens: 50,2). Die jüngste Welle von Coronavirus-Fällen habe sich in mehr als der Hälfte der chinesischen Provinzen ausgebreitet und habe dem Dienstleistungssektor, der sich noch auf dem Weg der Erholung befunden habe, einen schweren Schlag versetzt. Der chinesische Aktienmarkt habe sich davon aber nicht beirren lassen: Sowohl Festland-China (+0,5%), aber speziell auch Hong Kong (+2,1%) hätten gestern gegen den Tagestrend zulegen können.



Die Rohstoffmärkte seien gestern fast durch die Bank schwächer gewesen; eine Ausnahme habe Gold gebildet. Der Goldpreis habe sich am Dienstag in erster Linie in Folge eines schwächer gehenden US-Dollars gefestigt. Das Interesse an Gold habe nach den zurückhaltenden Äußerungen des Vorsitzenden der US-Notenbank Jerome Powell auf der Konferenz in Jackson Hole am Freitag zugenommen, als er keinen festen Zeitplan für den Beginn der Reduzierung der Anleihekäufe durch die Zentralbank genannt habe.



Die Ölpreise seien gestern erstmal zurückgefallen, eine Entwicklung, die so mancher Marktteilnehmer auf die nachlassende Stärke von Hurrikan Ida zurückgeführt habe. Die Ölindustrie im Bundesstaat Louisiana könnte schon in Kürze den Betrieb wieder aufnehmen. Daneben dürfte die heutige OPEC-Konferenz zu einem Non-Event werden. Eine breite Mehrheit der Marktteilnehmer gehe davon aus, dass die OPEC-Mitglieder eine Erhöhung der Fördermenge beschließen würden. Beide Benchmarks, Brent und WTI, hätten ihre ersten monatlichen Verluste seit März verzeichnet, auch wenn sie nicht weit von ihren Juli-Höchstständen entfernt seien.

Die Börsen in Asien würden sich heute Morgen einheitlich fester zeigen. (01.09.2021/ac/a/m)







Wien (www.aktiencheck.de) - Die europäischen Börsen haben den Handel am Dienstag mit kleineren Verlusten beendet, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Zwischenzeitliche Anläufe an die jüngsten Rekord- oder Jahreshöchststände seien gescheitert, so sei etwa der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) um 0,3% auf 15.835 Punkte gefallen, nachdem er den Rekordstand von 16.030 Punkten am Vormittag nur um etwa 23 Punkte verfehlt habe. Ein ähnliches Bild habe es beim EURO STOXX 50 gegeben, welcher schlussendlich um 0,1% auf 4.196 Punkte nachgegeben habe. Die sich ausbreitende Delta-Variante des Coronavirus schüre zwar Konjunktursorgen, lenke zugleich aber die Blicke der Anleger am Aktienmarkt wieder auf die Nutznießer der vorigen Pandemiewellen. Dies seien vor allem Unternehmen aus dem Technologiesektor, deren Aktien zwischenzeitlich unter dem Anstieg der Marktzinsen gelitten hätten, nun aber davon profitieren könnten, dass die Menschen wieder mehr Zeit zu Hause verbringen würden. Technologie sei mit einem aggregierten Zuwachs von 0,7% der beste Subsektor im EURO STOXX 50 (ISIN: EU0009658145, WKN: 965814) gewesen. Schwach gewesen seien dagegen Energie-und Grundstofftitel (jeweils rd. -0,6%), was zweifellos den schwachen Rohstoffpreisen am gestrigen Handelstag geschuldet gewesen sei. Auch die US-Märkte hätten einen starken August mit einer matten Performance beendet. Für den S&P 500 (ISIN: US78378X1072, WKN: A0AET0) markiert habe der August mit einem Zugewinn von 3,0% den siebten Monat in Folge mit monatlichen Gewinnen, seit Jahresbeginn belaufe sich das Plus somit auf 20,4%.