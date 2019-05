Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Unsicherheit ist das Schlimmste für die Märkte und das zeigt sich derzeit an den Finanzmärkten, so die Experten von XTB.Am deutschen Aktienmarkt sehe die technische Perspektive nicht schlecht aus. Hervorzuheben sei, dass der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) nach einem gescheiterten Test einer wichtigen Unterstützung im bullischen Trendkanal bleibe: Der Markt sei an der unteren Seite des genannten Kanals abgeprallt, dieser Bereich sei zusätzlich durch die 50-Tage-Linie gestützt worden. Infolgedessen seien an drei aufeinander folgenden Tagen Zuwächse zu beobachten gewesen. Unter Berücksichtigung der jüngsten Nachrichten aus Peking könnte jedoch eine weitere Erholung in Frage gestellt werden. Auch wenn die Bullen den Kurs Richtung Norden halten könnten, würden sie bei 12.400 Punkten auf einen starken Widerstand stoßen. Die untere Grenze des Trendkanals diene weiterhin als die wichtigste Unterstützung.Wie bereits erwähnt habe die Aktie von BMW nach den Nachrichten über die sinkende Zahl der europäischen Autoverkäufe zu den größten Verlierern gehört. Im April sei die Zahl der Pkw-Verkäufe um 0,4% im Jahresvergleich gesunken, dieser Rückgang sei jedoch zum Teil auf das hohe Nachfrageniveau aus dem Vorjahr zurückzuführen. In den ersten drei Monaten des Jahres seien die Pkw-Verkäufe um 3,5% im Jahresvergleich gesunken. (17.05.2019/ac/a/m)