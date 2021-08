09:30 Uhr: Deutschland, PMIs für August

- Verarbeitendes Gewerbe: Erwartung 65,1/Vorwert 65,9

- Dienstleistungen. Erwartung 61,0/Vorwert 61,8



10:00 Uhr: Eurozone, PMIs für August

- Verarbeitendes Gewerbe: Erwartung 62,0/Vorwert 62,8

- Dienstleistungen: Erwartung 59,6/Vorwert 59,8



10:30 Uhr: Großbritannien, PMIs für August

- Verarbeitendes Gewerbe: Erwartung 59,5/Vorwert 60,4

- Dienstleistungen: Erwartung 59,0/Vorwert 59,6



15:45 Uhr: USA, PMIs für August

- Verarbeitendes Gewerbe: Erwartung 62,8/Vorwert 63,4

- Dienstleistungen: Erwartung 59,1/Vorwert 59,9



16:00 Uhr: USA, Verkäufe bestehender Häuser für Juli (Erwartung 5,85 Millionen/Vorwert 5,86 Millionen)



(23.08.2021/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die europäischen Futures deuten auf eine höhere Eröffnung der heutigen Kassasitzung hin, so die Experten von XTB.Diese Entwicklung scheine eine Reaktion auf die Ankündigung der FED zu sein, dass das Symposium in Jackson Hole vollständig virtuell stattfinden werde. Die Anleger würden davon ausgehen, dass dies bedeute, dass die FED die Veranstaltung nicht nutze, um eine QE-Reduzierung anzukündigen. Das Symposium beginne am Freitag, aber die Anleger würden zu Beginn der Woche eine Fülle von Daten für den Handel erhalten.Die wichtigsten Daten für heute seien die vorläufigen PMIs für August. Die französischen und deutschen Ergebnisse um 9:15 Uhr bzw. 9:30 Uhr würden die wichtigsten sein, die am europäischen Vormittag zu beachten seien. Die US-Daten um 15:45 Uhr seien ebenfalls von Interesse, würden aber selten große Marktbewegungen auslösen. Es werde erwartet, dass die Indices aus Europa und den Vereinigten Staaten im August sowohl im Verarbeitenden Gewerbe als auch im Dienstleistungssektor eine leichte Verschlechterung aufweisen würden.- Verarbeitendes Gewerbe: Erwartung 57,1/Vorwert 58,0- Dienstleistungen: Erwartung 56,2/Vorwert 56,8