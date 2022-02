Die heutigen Ergebnisse würden die Erwartung bekräftigen, dass die EZB die Zinsen in diesem Jahr anheben müsse, um den Anstieg der Verbraucherpreise einzudämmen. Obwohl die Zentralbank eine solche Option zuvor ausgeschlossen habe, hätten die Geldmärkte mit zwei Zinserhöhungen um 10 Basispunkte bis Dezember gerechnet. Daher werde die morgige geldpolitische Entscheidung der EZB von Interesse sein, da die Anleger auf Aktualisierungen der Inflationsaussichten und der Straffungspläne der Zentralbank warten würden. Auch die anhaltenden Spannungen zwischen Russland und der NATO im Zusammenhang mit der Ukraine könnten für einige Marktbewegungen sorgen. Gestern habe Präsident Putin den Westen beschuldigt, absichtlich ein Szenario zu schaffen, um Russland in einen Krieg zu locken, und dabei Russlands Sicherheitsbedenken in Bezug auf die Ukraine zu ignorieren.



Unternehmensnachrichten:



Die Aktien von TeamViewer (ISIN: DE000A2YN900, WKN: A2YN90, Ticker-Symbol: TMV) seien um mehr als 13% gestiegen, nachdem das Softwareunternehmen ein Aktienrückkaufprogramm von bis zu 300 Mio. Euro angekündigt und seine Prognosen für 2022 bestätigt habe. Die Umsätze seien im vierten Quartal um 9% und im gesamten Geschäftsjahr 21 um 10% gestiegen, trotz einer geringeren operativen Gewinnmarge.



SAP (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NASDAQ OTC-Symbol: SAPGF) habe bekanntgegeben, dass Hunderte von Unternehmen weltweit, darunter HP Inc. (ISIN: US40434L1052, WKN: A142VP, Ticker-Symbol: 7HP, NYSE-Symbol: HPQ) und Unilever (ISIN: GB00B10RZP78, WKN: A0JNE2, Ticker-Symbol: UNVB, London Stock Exchange-Symbol: ULVR), sich im vierten Quartal 2021 für die Lösungen SAP Ariba und SAP Fieldglass entschieden hätten, um die Digitalisierung der Beschaffung und des externen Workforce Managements zu unterstützen. (02.02.2022/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die europäischen Indices begannen den heutigen Handelstag höher und setzten damit den starken Start in den neuen Monat fort, während die jährliche Inflationsrate in der Eurozone im Januar auf ein neues Rekordhoch von 5,1% stieg und damit deutlich über den Erwartungen der Analysten von 4,4% lag, so die Experten von XTB.Vorläufigen Schätzungen zufolge habe Energie weiterhin den stärksten Preisanstieg (28,6% gegenüber 25,9% im Dezember) verzeichnet, gefolgt von Nahrungsmitteln, Alkohol und Tabak (3,6% gegenüber 3,2%), Dienstleistungen (2,4%, wie im Dezember) und Industriegütern ohne Energie (2,3% gegenüber 2,9%). Die Kerninflation hingegen sei auf ein 3-Monats-Tief von 2,3% zurückgegangen.