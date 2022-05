Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die wichtigsten europäischen Börsen stiegen am Freitag um mehr als 1% und erholten sich damit von dem Rückgang der letzten Sitzung, so die Experten von XTB.Unternehmensnachrichten:Die Deutsche Telekom (ISIN: DE0005557508, WKN: 555750, Ticker-Symbol: DTE, NASDAQ OTC-Symbol: DTEGF) habe am Freitag dank der soliden Leistung ihrer US-Einheit T-Mobile US (ISIN: US8725901040, WKN: A1T7LU, Ticker-Symbol: TM5, NASDAQ-Symbol: TMUS) und des Wachstums in ihrem europäischen Geschäft positive Quartalsergebnisse veröffentlicht. Der Telekommunikationsriese habe seinen Ausblick für das Gesamtjahr angehoben. Das Unternehmen habe einen bereinigten Gewinn von 9,87 Milliarden Euro gemeldet und damit die Erwartungen der Analysten von 9,55 Milliarden Euro übertroffen. Der Umsatz sei um 6,2% auf 28 Milliarden Euro gestiegen und habe damit leicht über den Marktprognosen von 27,87 Milliarden Euro gelegen. "Dies war ein starker Start in das neue Jahr", habe Finanzvorstand Christian Illek in einer Erklärung gesagt. "Wir wachsen weiter organisch und können daher unsere Prognose für 2022 anheben." (13.05.2022/ac/a/m)