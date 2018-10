Bonn (www.aktiencheck.de) - Mit moderaten Kursabschlägen haben sich die wichtigsten europäischen Leitindices mehrheitlich letzten Freitag ins Wochenende verabschiedet, so die Analysten von Postbank Research. STOXX und Stoxx 600 hätten 0,3% bzw. 0,1% nachgegeben. Die Stimmung unter den Investoren bleibe mit Blick auf die italienischen Haushaltspläne getrübt. Einige Kolumnisten würden mahnend an die Euro-Krise 2011 erinnern und so erst die Ängste schüren.An der Wall Street würden Quartalsberichte zunächst für eine positive Stimmung sorgen. Im späteren Sitzungsverlauf würden die Notierungen wieder nachgeben. Der Handelskonflikt mit China und seine möglichen negativen Auswirkungen auf die konjunkturelle Entwicklung würden auf den Gemütern lasten. Vor allem Technologiewerte würden gegeben. S&P 500 sowie Nasdaq Composite würden schwächer schließen.Im asiatischen Handel überwögen heute Morgen moderate Kursgewinne. Die Aussicht auf weitere staatliche chinesische Stimulierungsmaßnahmen lasse Investoren bei Aktien weiterhin zugreifen. Unentschlossen würden sich heute Morgen vorbörslich die Anleger in den europäischen Börsensälen zeigen. Der DAX dürfte im Bereich seines Schlussstandes vom Freitag letzter Woche in den heutigen Handelstag starten. (22.10.2018/ac/a/m)