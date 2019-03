Deutsche Bank (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) und Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) dürften in naher Zukunft wieder stärker in den Vordergrund rücken. Die Commerzbank habe heute eine verhaltene Analystenreaktion erlebt: Herabstufung durch die RBC (von "outperform" auf "sector-perform", Kursziel 8 EUR) und durch die Norddeutsche Landesbank (von "hold" auf "sell", Kursziel 6,35 EUR). Darüber hinaus sei auch die Deutsche Bank-Tochtergesellschaft DWS (ISIN: DE000DWS1007, WKN: DWS100, Ticker-Symbol: DWS) durch die DZ BANK herabgestuft worden. Beide Kreditgeber würden heute niedriger notieren.



Die 5G-Auktionen würden heute in Deutschland beginnen, so dass eine höhere Volatilität als sonst bei deutschen Telekommunikationswerten zu beobachten sei.



Fraport (ISIN: DE0005773303, WKN: 577330, Ticker-Symbol: FRA, Nasdaq OTC-Symbol: FPRUF) sei heute einer der schwächsten Werte im deutschen Mid-Cap-Index. Das Unternehmen habe eine besser als erwartete Dividende von 2 EUR je Aktie vorgeschlagen. Einige Analysten würden jedoch argumentieren, dass der freie Cashflow des vergangenen Jahres eine solche Dividende nicht rechtfertige, weshalb es wahrscheinlich sei, dass das Unternehmen sie eher aus dem Eigenkapital als aus dem tatsächlichen Gewinn ausschütten werde. Was jedoch für die Zukunft Gutes verheiße, sei die Tatsache, dass Fraport keinen angemessenen freien Cashflow habe erwirtschaften können, da die Investitionsaufwendungen verdoppelt worden seien.



Das britische Unterhaus habe sich gegen einen ungeregelten "harten" Brexit ausgesprochen und möchte am liebsten den Austrittstermin verschieben. Alle 27 EU-Mitgliedsstaaten müstsen jedoch zustimmen. (19.03.2019/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Stimmung an den asiatischen Aktienmärkten war in der heutigen Sitzung etwas schlecht, so die Experten von XTB.Aktien aus Japan, Australien und China hätten heute leicht nachgegeben, während Aktien aus Hongkong im Plusbereich gehandelt worden seien. Im Gegenzug hätten die europäischen Aktien gemischt eröffnet. Aktien aus Deutschland, Frankreich und den Niederlanden seien in den ersten Handelsminuten zwischen Gewinn und Verlust geschwankt. In Osteuropa hätten die Bullen beim Start der Sitzung dominiert. Telekommunikations- und Bergbauunternehmen hätten am besten abgeschnitten, während Raffinerien und Bauunternehmen hätten hintergeherhinkt.