Von einem verbesserten wirtschaftlichen Umfeld dürften jedoch laut Lyxor Asset Management europäische Aktien stärker profitieren als ihre amerikanischen Pendants. Trotz verhältnismäßig hoher Margen seien sie niedriger bewertet und die wirtschaftspolitische Unsicherheit dürfte sich zunehmend von Europa in die USA verlagern. In Großbritannien könnten die Konservativen bei den Parlamentswahlen am 12. Dezember die Mehrheit erhalten. Dadurch verringere sich die Wahrscheinlichkeit eines harten Brexit. Zugleich nähmen die politischen Risiken im Zusammenhang mit den bevorstehenden US-Präsidentschaftswahlen zu. Unter anderem könnte dort ein mögliches Amtsenthebungsverfahren gegen Trump die Gesetzgebungsagenda lähmen.



"Die Bewertungslücke zwischen Aktien aus Europa und den USA könnte infolge der in den Regionen jeweils vorherrschenden politischen Gemengelage abnehmen, da das Risiko eines harten Brexit allmählich schwindet und der Ausgang der Wahlen in den USA alles andere als sicher ist", sage Jeanne Asseraf-Bitton, Global Head of Market Research bei Lyxor Asset Management.



Mit Blick auf die drei Hauptfaktoren für die globale Risikoallokation - Volatilitätsniveaus, Vertrauen in das makroökonomische Umfeld und die vergangene Performance von Unternehmen - sei es laut der Expertin indes noch nicht an der Zeit, den Anteil von Risikoanlagen in den Portfolios aufzustocken. Während ein global leicht verbessertes wirtschaftliches Umfeld dafür spreche, Aktien aus den USA und der EU von untergewichtet auf neutral anzuheben, plädiere Asseraf-Bitton dennoch nach den starken Zugewinnen an den globalen Aktienmärkten im Verlauf dieses Jahres dafür, Gewinne mitzunehmen. Da mittlerweile keine globale Rezession mehr drohe, empfehle sie weiterhin eine Übergewichtung von Unternehmensanleihen. (02.12.2019/ac/a/m)







