Volkswagen-Vorzugsaktie (ISIN DE0007664039/ WKN 766403) habe angekündigt, noch in diesem Jahr den vollelektrisches ID.4-SUV auf den Markt zu bringen. Das Auto solle in Europa, China und den Vereinigten Staaten gebaut werden.



Analystenreaktionen



- Die Deutsche Börse AG (ISIN DE0005810055/ WKN 581005) sei bei Oddo BHF auf "neutral" heraufgestuft worden (Kursziel: 144 EUR).



- Die Deutsche Post (ISIN DE0005552004/ WKN 555200) sei bei der NORD/LB auf "halten" herabgestuft worden (Kursziel: 28 EUR).



- Covestro (ISIN DE0006062144/ WKN 606214) sei bei der Berenberg Bank auf "halten" heraufgestuft worden (Kursziel: 34 EUR).



- MTU Aero Engines (ISIN DE000A0D9PT0/ WKN A0D9PT) sei bei der HSBC auf "kaufen" heraufgestuft worden (Kursziel: 269 EUR).



- Siemens (ISIN DE0007236101/ WKN 723610) habe Jefferies mit "kaufen" bewertet (Kursziel: 126 EUR).



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die europäischen Aktienmärkte sind für einen weiteren Tag im Aufwind, so die Experten von XTB.Die kräftigen Gewinne seien eine Reaktion auf den gestrigen starken Anstieg am US-Aktienmarkt. Der Grund bleibe der gleiche - die Märkte würden auf fiskal- und geldpolitische Impulse hoffen. Es werde erwartet, dass die Finanzminister und Zentralbanker der G7-Länder um 13:00 Uhr eine Telefonkonferenz abhalten würden. Händler sollten bedenken, dass zu diesem Zeitpunkt eine erhöhte Volatilität auftauchen könnte.Der DE30 (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) setze seine gestrige Aufwärtsbewegung mit einem Plus von über 2% fort und teste aktuell die Widerstandszone beim Fibonacci-Retracement von 23,6%. Dies sei der erste wichtige Widerstand auf dem Weg zu einer Erholung. Die Bären könnten hier allerdings aktiver werden, da die Zone am Freitag und gestern getestet worden sei. Die heutigen Gewinne würden von der Hoffnung getrieben, dass die Zentralbanken und Regierungen Maßnahmen einleiten könnten. Das gemeinsame Telefonat der G7-Vertreter werde für 13:00 Uhr erwartet. Bis dahin könnten die Aktien von dem nächtlichen Optimismus profitieren. Es müsse jedoch gesagt werden, dass die Erwartungen an eine politische Maßnahme hoch seien und daher der Spielraum für Enttäuschungen groß sei. Im Falle eines Rückgangs sollte die Zone nahe der Marke von 11.850 Punkten berücksichtigt werden.UnternehmensnachrichtenOla Källenius, der Chef von Daimler (ISIN DE0007100000/ WKN 710000), habe gesagt, dass das Unternehmen plane, in diesem Jahr rund 20% der CO2-Emissionen der Marke Mercedes zu reduzieren.BMW (ISIN DE0005190003/ WKN 519000) habe gesagt, dass der Ausbruch des Coronavirus einen klaren und sichtbaren Rückgang der Verkäufe in China zur Folge habe. Das Unternehmen habe jedoch gesagt, dass die Verkäufe in anderen Ländern als China kaum oder gar nicht von dem Coronavirus betroffen seien.