Die Deutsche Bank (ISIN DE0005140008/ WKN 514000) habe wegen der anhaltenden Pandemie "einige Teile der Restrukturierung um etwa sechs Wochen verzögert", berichte die "Financial Times" unter Berufung auf Finanzvorstand James von Moltke. Das Unternehmen sei jedoch "auf dem richtigen Weg, die Ziele zu erreichen, die wir uns für 2020 gesetzt haben", habe von Moltke gesagt.



Die Personalchefin von adidas (ISIN DE000A1EWWW0/ WKN A1EWWW), Karen Parkin, habe ihren Arbeitsplatz wegen angeblicher Rassendiskriminierung verlassen. Parkin, die auch Mitglied des Vorstands gewesen sei, sei seit 23 Jahren im Unternehmen tätig gewesen. "Ihre Entscheidung, das Unternehmen zu verlassen, spiegelt das Engagement und ihre Überzeugung wider, dass ein neuer Personalleiter das Tempo des Wandels, das adidas in dieser Zeit braucht, am besten vorantreiben wird", habe der Aufsichtsratsvorsitzende von adidas, Igor Landau, gesagt. Das Unternehmen habe sich nun verpflichtet, mehr schwarze Mitarbeiter einzustellen und in mehr Universitätsstipendien für schwarze Mitarbeiter zu investieren, nachdem es mit mehreren Protesten von Mitarbeitern gegen internen Rassismus konfrontiert gewesen sei. Es habe außerdem 120 Millionen USD (94 Millionen GBP) für schwarze Gemeinden zugesagt. In der Zwischenzeit habe sich der Umsatz des Unternehmens in China wieder erholt, während der Absatz in Großbritannien weiterhin Anlass zur Sorge gebe.



Die Commerzbank (ISIN DE000CBK1001/ WKN CBK100) habe am Freitag bekannt gegeben, dass ihr Vorstandschef, Martin Zielke, seinen Rücktritt angeboten habe. Auch der Aufsichtsrat Stefan Schmittmann habe bestätigt, dass er im kommenden Monat zurücktreten werde, da das Unternehmen den Verlust von Filialen und Arbeitsplätzen bestätigt habe. In der vergangenen Woche hätten deutsche Medien berichtet, dass die Bank im Rahmen von Sparplänen erwäge, in den kommenden Jahren Tausende von Arbeitsplätzen abzubauen und Hunderte von Filialen zu schließen.



Volkswagen (ISIN DE0007664039/ WKN 766403, Vz.) werde 1 Milliarde EUR investieren, um sein Werk in Emden auf Elektroautos umzurüsten, habe das "Handelsblatt" berichtet.



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die europäischen Indices eröffneten die heutige Sitzung höher und folgten damit den asiatischen Indices, so die Experten von XTB.Der Shanghai Composite sei um über 5,0% gestiegen, da sich die Anleger mit billigen Krediten eingedeckt hätten, um in die Wirtschaft zu investieren, von der Analysten voraussagen würden, dass sie sich schneller und besser erholen werde als andere große Länder, die mit neuen Infektionswellen zu kämpfen hätten.Die Investoren hätten auch die Tatsache begrüßt, dass die Europäische Kommission die bedingte Zulassung des antiviralen Medikaments Remedesivir von Gilead (ISIN US3755581036/ WKN 885823) für den Einsatz in der EU erteilt habe, womit es das erste zugelassene Medikament zur Behandlung des Coronavirus in der Region sei. "Wir werden nichts unversucht lassen in unseren Bemühungen um wirksame Behandlungen oder einen Impfstoff gegen das Coronavirus", habe Stella Kyriakides, die EU-Kommissarin für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit, am Freitag gesagt.