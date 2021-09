Bonn (www.aktiencheck.de) - Nach langem Warten ist es nun soweit: Europäer dürfen - sofern vollständig geimpft - ab November wieder in die USA einreisen, so die Analysten von Postbank Research.



Die zuvor geltenden Einreisebeschränkungen seitens der US-Regierung seien seit einigen Monaten auf zunehmendes Unverständnis seitens der Europäer gestoßen, zumal neben dem Tourismus auch Dienstreisen erschwert worden seien. Nach Analystenschätzungen könnte durch die erleichterte Einreise der US-Tourismussektor an Fahrt gewinnen und damit das US-Wachstum sowie den derzeitigen Stellenaufbau unterstützen.



Einen solchen Ausblick auf mehr Wachstum könnte Europa gut gebrauchen: Schnellschätzungen zum Gesamteinkaufsmanagerindex in der Eurozone für den September hätten mit 56,1 Punkten einen höheren Rückgang gezeigt, als gegenüber dem Vormonat erwartet worden sei (August 59 Punkte). Zwar liege der Index weiter im expansiven Bereich, doch höhere Preise wegen anhaltender Knappheit von Vorprodukten sowie hohen Rohstoffpreisen würden die Industrie belasten, während Dienstleistungen noch durch einigen Pandemiemaßnahmen eingeschränkt seien. (Ausgabe vom 24.09.2021) (27.09.2021/ac/a/m)





