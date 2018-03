Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Seit 2015 haben sich die Ausrüstungsinvestitionen in der Eurozone und in Deutschland besser entwickelt als in den USA, so Dr. Stefan Mütze von der Helaba.Andererseits habe sich die Konjunktur der Eurozone seitdem deutlich verbessert. Sie stehe mittlerweile auf mehreren Fundamenten. Alle Mitgliedsländer würden expandieren und das Wachstum basiere bei steigender Beschäftigung auf dem Konsum und zunehmend auf einer lebhafteren Bautätigkeit. Die Kapazitätsauslastung sei hoch, sodass Erweiterungsinvestitionen an Bedeutung gewinnen würden. Zudem habe sich die Ertragslage der Unternehmen verbessert und die Finanzierungsmöglichkeiten seien außergewöhnlich günstig.Die irrationale Handelspolitik der US-Administration könnte allerdings das Unternehmensvertrauen dies- und jenseits des Atlantiks gefährden. Der zu erwartende Reformstillstand in Italien gefährde darüber hinaus den dortigen Investitionsaufschwung. Immerhin könnten Investoren in Deutschland wieder - wie gewohnt - mit einer stabilen politischen Situation kalkulieren. Die neue Bundesregierung sollte aber die steuerliche Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen im Blick behalten. Einschränkungen der Flexibilität am Arbeitsmarkt könnten sich mittelfristig als kontraproduktiv erweisen. Eine beschleunigte Digitalisierung sollte - wie geplant - rasch umgesetzt werden. (06.03.2018/ac/a/m)