Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Insgesamt zeichneten die Einkaufsmanagerindices letzte Woche ein unverändertes Bild, berichtet die Deutsche Bank AG in einer aktuellen Ausgabe " MÄRKTE am Morgen ".Zwar sei der Konjunkturindikator für den Dienstleistungssektor in Frankreich angestiegen und habe damit auf eine Erholung des Landes von den Gelbwestenprotesten hingedeutet. In Deutschland sei der Index für das Verarbeitende Gewerbe allerdings mit 44,5 Punkten den vierten Monat in Folge unter der Expansionsschwelle von 50 Punkten geblieben. Vor allem die geringe Nachfrage im Automobilsektor habe dabei Deutschlands Industrie und damit Europas Konjunktur belastet. Die enttäuschenden Zahlen würden die Sorgen verstärken, dass eine Erholung der europäischen Wirtschaft trotz einer besseren Konjunkturentwicklung in China ausbleiben könnte, was den Euro am Freitag belastet habe.Mit der Veröffentlichung überraschend starker US-Einzelhandelsumsätze im März habe sich der Sinkflug des Euro gegen den Dollar fortgesetzt. Der Anstieg der Umsätze um 1,6 Prozent im Monatsvergleich sei dabei vor allem von der Steigerung der Autoverkäufe um 3,1 Prozent getrieben worden. Allerdings hätten die Einkaufsmanagerindices auch in den USA enttäuscht. Während der Index für das Verarbeitende Gewerbe konstant geblieben sei, habe sich die Stimmung im Dienstleistungssektor weiter eingetrübt. Damit scheine sich der Trend schwacher Konjunkturdaten aus Europa und durchwachsener Daten aus den USA fortzusetzen. Der Dollar dürfte daher weiterhin in einer Seitwärtsbewegung zum Euro verharren. (23.04.2019/ac/a/m)