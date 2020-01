Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Verlangsamung der Wirtschaftsdynamik ist in Euroland im vergangenen Jahr stärker als erwartet ausgefallen, so die Analysten der DekaBank.



Nach einem Zuwachs des Bruttoinlandsprodukts in Höhe von 1,9% im Jahr 2018 dürfte die Wirtschaftsleistung in Euroland im abgelaufenen Jahr nur um etwas mehr als 1% zugelegt haben. Dies würden die bislang veröffentlichten Daten für 2019 nahe legen. Dahinter stehe eine heterogene Entwicklung in den vier großen Ländern der Europäischen Währungsunion. Mit einem im Vergleich zu Euroland überdurchschnittlichen Wirtschaftszuwachs sei für 2019 in Spanien (+2,0%) und Frankreich (+1,3%) zu rechnen. Hingegen sei die europäische Wirtschaftsentwicklung durch Deutschland (+0,5%) und Italien (+0,1%) spürbar verlangsamt worden. (Ausgabe Januar/Februar 2020) (15.01.2020/ac/a/m)





Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.