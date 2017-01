Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die politischen Unsicherheitsfaktoren hat die Konjunktur in Euroland bislang sehr gut verkraftet, insbesondere auch das jüngste Ereignis, das im Dezember gescheiterte Verfassungsreferendum in Italien, so die Analysten der DekaBank.



Die wichtigsten Stimmungsindikatoren für Euroland hätten im Dezember ein neues Jahreshoch erreicht. Das von der EU-Kommission veröffentlichte Wirtschaftsvertrauen sei im Dezember sogar auf den höchsten Stand seit Frühjahr 2011 angestiegen. Für das vierte Quartal würden die Analysten im Vergleich zum Vorquartal mit einer leichten Beschleunigung der Wirtschaftsdynamik rechnen. Die Stimmungsindikatoren würden darüber hinaus andeuten, dass das Wachstum in Euroland auf breiter Basis erfolge. Die Inflationsrate habe nach 0,6% im November nun im Dezember 1,1% erreicht. Der Anstieg sei vor allem auf steigende Energie- und Nahrungsmittelpreise zurückzuführen.



Die Analysten der DekaBank haben folgende Prognoserevisionen vorgenommen: Bruttoinlandsprodukt 2017: 1,6% (bisher: 1,4%); Inflationsrate 2017: 1,6% (bisher: 1,4%). (Ausgabe Januar / Februar 2017) (17.01.2017/ac/a/m)







Mit der Anmeldung für den Newsletter "Aktien des Tages" stimme ich dem gleichzeitigen Erhalt des "GeVestor täglich" unseres Partners GeVestor zu.



Mit der Anmeldung für den Newsletter "Aktien des Tages" stimme ich dem gleichzeitigen Erhalt des "Investors Daily" unseres Partners FID Verlag zu.