Hannover (www.aktiencheck.de) - Der wirtschaftliche Aufholprozess in der Eurozone hat sich im Sommer wie erwartet fortgesetzt, das BIP-Wachstum fiel mit 2,2% Q/Q erneut sehr kräftig aus, so die Analysten der NORD LB.



Die Anzeichen für eine Wachstumsmoderation hätten zwar zugenommen, grundsätzlich bleibe das Konjunkturbild einer fortgesetzten Erholung aber intakt. Während die Konjunkturrisiken begrenzt seien, dürfte die Inflation der EZB mehr Sorgenfalten bereiten. Im Oktober habe die Inflationsrate einen Sprung auf den Rekordwert von 4,1% Y/Y gemacht. Zwar könne die EZB gegen die Ursachen der aktuell hohen Preissteigerungsrate (Energie, Sonder- bzw. Basiseffekte) nichts ausrichten. Gleichwohl müsse sie sehr wachsam auf mögliche Zweitrundeneffekte achten. Die gestrigen Äußerungen von EZB-Präsidentin Lagarde hätten eines eindrucksvoll gezeigt: Der Kampf um die Deutungshoheit der aktuellen Inflationsentwicklung sei in vollem Gange. (29.10.2021/ac/a/m)



