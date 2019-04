Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Im zweiten Halbjahr 2018 hatte die europäische Wirtschaft mit Blick auf das Wachstum enttäuscht, so die Analysten der DekaBank.Die FED habe in den vergangenen Monaten für einige Schwankungen an den Finanzmärkten gesorgt. Statt weitere Leitzinserhöhungen in Aussicht zu stellen, erwarte das FOMC seit dem Zinsentscheid im März zumindest in diesem Jahr keine Leitzinsänderungen mehr. Der Zinsentscheid in der kommenden Woche werde allerdings wohl eher von Langeweile geprägt sein. Es bedürfe nur einer Aktualisierung des Statements, das die zuletzt stärkeren Konjunkturdaten widerspiegeln sollte. Neue Projektionen stünden nicht an. In der anschließenden Pressekonferenz könnte FED-Chef Powell gefragt werden, unter welchen Voraussetzungen er sich baldige Leitzinssenkungen vorstellen könne.Der US-Arbeitsmarktbericht für April dürfte erneut zeigen, dass sich die US-Wirtschaft unverändert auf einem guten Wachstumspfad befinde. Die jüngsten Arbeitsmarktindikatoren hätten sich im Vergleich zum Vormonat sogar wieder etwas verbessert. Zudem habe der vergangene Winter die Beschäftigungsentwicklung netto stärker als sonst üblich belastet. Es bestehe daher noch ein leichter Nachholbedarf, der zu einem leicht überdurchschnittlichen Beschäftigungsaufbau führen könne. Wenig Änderung würden die Analysten hingegen für die Arbeitslosenquote sowie für die Jahresveränderungsrate der durchschnittlichen Stundenlöhne erwarten. (26.04.2019/ac/a/m)