Bonn (www.aktiencheck.de) - Der Euro verbuchte gestern gegenüber den wichtigsten Währungen auf breiter Front Kurszuwächse, berichten die Analysten von Postbank Research.



Im Vergleich mit dem Britischen Pfund habe der Euro dabei mit +0,8% auf 0,8695 GBP am deutlichsten zugelegt, nachdem sich die Erwartungen an einen baldigen Zinsschritt der Bank of England mit den gestern veröffentlichten, schwächer als erwartet ausgefallenen UK-Inflationsdaten eingetrübt hätten. Gegenüber US-Dollar und Schweizer Franken habe die Gemeinschaftswährung um jeweils 0,3% auf 1,2377 USD beziehungsweise 132,72 JPY zugelegt. Zum Schweizer Franken sei der Euro bei 1,1970 CHF um 0,4% im Plus aus dem europäischen Handel gegangen - auf Schlussstandsbasis die höchste Notierung seit Aufhebung der Wechselkursuntergrenze durch die Schweizerische Nationalbank vor mehr als drei Jahren. (19.04.2018/ac/a/m)





